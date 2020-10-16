Возвращение футболистов по своим клубам после международной паузы зачастую идет в ущерб коллективам в их противостояниях на внутренней арене. Еще под большим ударом находятся команды-участницы еврокубковых состязаний, которые начнутся уже на следующей неделе. Лондонский «Челси», как один из представителей своей страны на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, постарается избежать влияния фактора почти двухнедельной паузы между матчами в Английской Премьер-лиги, сыграв домашний поединок в рамках пятого тура национального первенства против «Саутгемптона».



«Синие» здорово отыгрались за свое отсутствие в позапрошлой трансферной кампании, серьезно усилив свой состав громкими приобретениями. Осталось лишь дождаться дебюта Хакима Зиеша, и можно считать, что Фрэнк Лэмпард просмотрел в деле уже всех своих звездных новичков. Вполне возможен дебют марокканца в предстоящей игре против «святых», однако для этого ему будет необходимо выжать из стартового состава набравшего форму Хадсона-Одои. А ведь линия атакующих полузащитников «Челси» только успела стабилизироваться после прихода Вернера и Хаверца.



Собственно, проблемы с результатами в стартовых четырех турах у лондонской команды были связаны именно с процессом становления обновленного коллектива. Уступить действующему чемпиону, «Ливерпулю» (0:2), в такой ситуации уж никак не может считаться зазорным. А вот результативная ничья с «Вест Бромвичем» (3:3) вызвала целый ряд вопросов. В ближайшем будущем «Челси» будет ожидать крайне напряженный календарь с вкраплениями матчей Лиги чемпионов, поэтому «синие» рассматривают матч с отстающим на один балл соперником не только как ситуативную борьбу за место в турнирной таблице.



В то же самое время, команда Ральфа Хазенхюттля сумела психологически отойти от двух неудач на старте, после чего «всухую» обыграла «Бернли» (1:0) и тот же «Вест Бромвич» (2:0), с которым не сумел справиться «Челси». Перед началом тура «Саутгемптон» находится на 11-м месте в АПЛ. Ровно там же, где и завершила прошлый сезон. Назвать такую ситуацию «прогрессивной» будет достаточно сложно, и вряд ли данные успехи помогут «святым» повторно пошатнуть гегемонию «Челси» в последних десяти очных противостояниях – семь из девяти матчей остались за «пенсионерами», но в прошлом сезоне последнее слово осталось за гостями будущего противостояния (2:0).



Фрэнк Лэмпард рискует недосчитаться в предстоящей игре восстанавливающихся после повреждений Бена Челвелла и Эдуарда Менди, а положение Маркоса Алонсо в команде до сих пор вызывает множество вопросов. У Ральфа Хазенхюттля есть две серьезные потери: Мусса Дженепо получил травму подколенного сухожилия и выбыл на неопределенный срок, а Стюарт Армстронг отправился на самоизоляцию из-за коронавируса COVID-19. Малиец был «железным» игроком основы в предыдущих турах, а шотландец провел всего на одну игру меньше партнера.



Мерсисайдский арбитр Питер Бэнкс проведет встречу между «Челси» и «Саутгемптоном» в качестве главного рефери. Для него это будет всего лишь 13-й матч в Английской Премьер-лиги, хотя в его карьере уже насчитывается более 130 проведенных противостояний. Что характерно, «пенсионеры» никогда не играли под его руководством, в то время как «Саутгемптон» провел свою игру в прошлом сезоне против «Вулверхэмптона» (1:1). Манера судейства в АПЛ для данного рефери сдержанная – 3,83 предупреждения за игру в среднем, при одном удалении. Пенальти ни разу не назначался.



Ориентировочные составы:



«Челси»: Аррисабалага – Эмерсон, Силва, Кристенсен, Аспиликуэта – Жоржиньо, Канте – Вернер, Хаверц, Хадсон-Одои – Абрахам.



«Саутгемптон»: Маккарти – Бертран, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс – Редмонд, Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг – Ингс, Адамс.

17 октября, суббота