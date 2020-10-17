Челси - Саутгемптон - 3:3. Видео голов и обзор матча

Лондонский «Челси» упустил победу над «Саутгемптоном» в пятом туре АПЛ.
«Челси» - «Саутгемптон» - 3:3
Голы: Вернер, 15 - 1:0, Вернер, 28 - 2:0, Ингз, 43 - 2:1, Адамс, 57 - 2:2, Хавертц, 59 - 3:2, Вестергор, 90 - 3:3
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Чилуэлл, Кристенсен, Пулишич, Канте, Маунт (Зиеш, 72), Жоржиньо, Хавертц, Вернер.
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Редмонд (Телла, 77), Уорд-Проуз, Ромеу, Уолкотт, Адамс, Ингз.
«Челси» поднялся на шестое место, а «Саутгемптон» - на десятое.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергаард (Саутгемптон).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Кай Хавертц (Челси).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингз (Саутгемптон).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
Виталий Петровский, Sport.ua
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