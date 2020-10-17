Челси не удержал победу над Саутгемптоном

«Святые» отыгрались на последних секундах

  • 17.10.2020 19:12
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Челси не удержал победу над Саутгемптоном
© twitter.com/ChelseaFC

Лондонский «Челси» упустил победу над «Саутгемптоном» в пятом туре АПЛ. На последних секундах решающий мяч забил Вестергор. В итоге - 3:3.

«Челси» - «Саутгемптон» - 3:3

Голы: Вернер, 15 - 1:0, Вернер, 28 - 2:0, Ингз, 43 - 2:1, Адамс, 57 - 2:2, Хавертц, 59 - 3:2, Вестергор, 90 - 3:3  

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Чилуэлл, Кристенсен, Пулишич, Канте, Маунт (Зиеш, 72), Жоржиньо, Хавертц, Вернер.

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Редмонд (Телла, 77), Уорд-Проуз, Ромеу, Уолкотт, Адамс, Ингз.  

«Челси» поднялся на шестое место, а «Саутгемптон» - на десятое. 

Ранее в другом матче тура «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью - 2:2.

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Источник — Sport.ua

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