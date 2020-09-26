Чудо-камбэк. Челси забил три гола во втором тайме и спас один пункт

«Челси» в матче 3-го тура АПЛ был близок к поражению от «Вест Бромвича», который в двух стартовых турах не набрал ни одного очка.
Команда Фрэнка Лэмпарда после первого тайма уступила 0:3, но во второй 45-минутке успела отыграться, а третий мяч «Синие» забили на 93-й минуте.
АПЛ. 3-й тур.
Вест Бромвич - Челси 3:3
Голы: Робинсон, 4, 25, Бартли, 27 - Маунт, 55, Хадсон-Одои, 70, Абрахам, 90+3
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Источник — Sport.ua
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