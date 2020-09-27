3-й тур
Вест Бромвич Альбион
3:3
Челси
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Бромвич - Челси - 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 27.09.2020 07:42
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Вест Бромвич - Челси - 3:3. Видео голов и обзор матча
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В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» сыграл вничью с «Челси». Встреча проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась со счётом 3:3.

АПЛ. 3-й тур.

Вест Бромвич - Челси 3:3
Голы: Робинсон, 4, 25, Бартли, 27 - Маунт, 55, Хадсон-Одои, 70, Абрахам, 90+3

Лучшие моменты матча Вест Бромвич Альбион - Челси
90' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Челси).
70' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
56' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
27' ГОЛ ! Мяч забил Кайл Бартли (Вест Бромвич Альбион).
25' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Вест Бромвич Альбион).
4' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Вест Бромвич Альбион).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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