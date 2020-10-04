Бертенс проиграла квалифаеру в четвертом круге Ролан Гаррос

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан (№159 WTA) продолжает удивлять на Открытом чемпионате Франции.
Победительница квалификации одержала уже четвертую победу в основной сетке, переиграв в 1/8 финала пятую сеяную Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Мартина Тревизан (Италия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:4, 6:4
Отметим, что 26-летняя итальянка всего второй раз в жизни играет в основе турниров Большого Шлема. В этом году на Australian Open она остановилась в первом круге.
В 1/4 финала Тревизан сразится с Игой Свёнтек из Польши, которая остановила победную поступь Симоны Халеп.
Напомним, в первом круге Бертенс переиграла украинку Катарину Завацкую.
Источник — Sport.ua
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