Бертенс проиграла квалифаеру в четвертом круге Ролан Гаррос

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан (№159 WTA) продолжает удивлять на Открытом чемпионате Франции.



Победительница квалификации одержала уже четвертую победу в основной сетке, переиграв в 1/8 финала пятую сеяную Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).



Ролан Гаррос. 1/8 финала

Мартина Тревизан (Италия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:4, 6:4



Отметим, что 26-летняя итальянка всего второй раз в жизни играет в основе турниров Большого Шлема. В этом году на Australian Open она остановилась в первом круге.



В 1/4 финала Тревизан сразится с Игой Свёнтек из Польши, которая остановила победную поступь Симоны Халеп.

Напомним, в первом круге Бертенс переиграла украинку Катарину Завацкую.