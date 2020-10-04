Ролан Гаррос. Свёнтек остановила Халеп на пути ко второму титулу

Вторая ракетка Польши Ига Свёнтек (№54 WTA) в матче четвертого круга Ролан Гаррос остановила первую сеяную румынку Симону Халеп (№2 WTA).



Ролан Гаррос. 1/8 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:2



Свёнтек в дебютном для себя четвертьфинале Ролан Гаррос сразится с победительницей матча Мартина Тревизан – Кики Бертенс.



Отметим, что Халеп, которая является лучшей грунтовой теннисисткой современности, не смогла повторить даже прошлогоднее достижение, когда она играла в 1/4 финала. Напомним, румынка побеждала на кортах Парижа в 2018 году, а в 2014-и 2017-м – играла в финале.



Также Симона не сумела стать первой теннисисткой, которая выиграла бы Ролан Гаррос после победы на турнире в Риме.