Ролан Гаррос. Свёнтек остановила Халеп на пути ко второму титулу

Вторая ракетка Польши Ига Свёнтек (№54 WTA) в матче четвертого круга Ролан Гаррос остановила первую сеяную румынку Симону Халеп (№2 WTA).
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:2
Свёнтек в дебютном для себя четвертьфинале Ролан Гаррос сразится с победительницей матча Мартина Тревизан – Кики Бертенс.
Отметим, что Халеп, которая является лучшей грунтовой теннисисткой современности, не смогла повторить даже прошлогоднее достижение, когда она играла в 1/4 финала. Напомним, румынка побеждала на кортах Парижа в 2018 году, а в 2014-и 2017-м – играла в финале.
Также Симона не сумела стать первой теннисисткой, которая выиграла бы Ролан Гаррос после победы на турнире в Риме.
Источник — Sport.ua
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