Ролан Гаррос. Свёнтек остановила Халеп на пути ко второму титулу

Проклятие Рима не снято

  • 04.10.2020 13:16
  • 1373 просмотра
  • 10 комментариев
Ролан Гаррос. Свёнтек остановила Халеп на пути ко второму титулу
© Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек

Вторая ракетка Польши Ига Свёнтек (№54 WTA) в матче четвертого круга Ролан Гаррос остановила первую сеяную румынку Симону Халеп (№2 WTA).
 
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:2
 
Свёнтек в дебютном для себя четвертьфинале Ролан Гаррос сразится с победительницей матча Мартина Тревизан – Кики Бертенс.
 
Отметим, что Халеп, которая является лучшей грунтовой теннисисткой современности, не смогла повторить даже прошлогоднее достижение, когда она играла в 1/4 финала. Напомним, румынка побеждала на кортах Парижа в 2018 году, а в 2014-и 2017-м – играла в финале.
 
Также Симона не сумела стать первой теннисисткой, которая выиграла бы Ролан Гаррос после победы на турнире в Риме.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    olya403
      olya403, 04.10.2020 13:59
    0
    Антон Корзун, 04.10.2020 13:53
    Сімона сама на себе не схожа була, як загнана коняка вже після першого сету була, відпочивати все таки було потрібно.
    вся прить Сімони пішла на реванш з Анісімовою)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.10.2020 13:59
    0
    Прокляття Риму дається взнаки. У верхній частині сітки взагалі з топів, крім Еліни, нікого не залишилося. Бертенс також вилетіла. Трохи пізніше побачимо, чи залишиться там сама Еліна.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 04.10.2020 13:56
    +1
    1/4 фіналу 53 - 159 номери рейтингу
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 04.10.2020 13:54
    +1
    Виткова как бы в биатлоне сильна....но если надо подождем.
    Ссылка
    Антон Корзун
    online
      Антон Корзун, 04.10.2020 13:53
    0
    Сімона сама на себе не схожа була, як загнана коняка вже після першого сету була, відпочивати все таки було потрібно.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 04.10.2020 13:53
    +1
    Ну вот уже и Бертенс вылетела от итальянки Тревизан)))
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 04.10.2020 13:35
    +2
    Думаю, победитель РГ-2020 будет неожиданный наподобие сенсационной когда- то победы латвийки Остапенко...
    Ссылка
    Steep
      Steep, 04.10.2020 13:32
    +4
    Ничего не скажешь шикарная игра в исполнении Иги.
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 04.10.2020 13:24
    0
    Купап Еапр, 04.10.2020 13:22
    Ждём польку и Виткову в финале
    Но хотелось бы увидеть Свитолину, но она слабовато сейчас..
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 04.10.2020 13:22
    0
    Ждём польку и Виткову в финале
    Ссылка
    Steep
      Steep, 04.10.2020 13:32
    +4
    Ничего не скажешь шикарная игра в исполнении Иги.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 04.10.2020 13:35
    +2
    Думаю, победитель РГ-2020 будет неожиданный наподобие сенсационной когда- то победы латвийки Остапенко...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 04.10.2020 13:56
    +1
    1/4 фіналу 53 - 159 номери рейтингу
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 04.10.2020 13:54
    +1
    Виткова как бы в биатлоне сильна....но если надо подождем.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 04.10.2020 13:53
    +1
    Ну вот уже и Бертенс вылетела от итальянки Тревизан)))
    Ссылка
    olya403
      olya403, 04.10.2020 13:59
    0
    Антон Корзун, 04.10.2020 13:53
    Сімона сама на себе не схожа була, як загнана коняка вже після першого сету була, відпочивати все таки було потрібно.
    вся прить Сімони пішла на реванш з Анісімовою)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.10.2020 13:59
    0
    Прокляття Риму дається взнаки. У верхній частині сітки взагалі з топів, крім Еліни, нікого не залишилося. Бертенс також вилетіла. Трохи пізніше побачимо, чи залишиться там сама Еліна.
    Ссылка
    Антон Корзун
    online
      Антон Корзун, 04.10.2020 13:53
    0
    Сімона сама на себе не схожа була, як загнана коняка вже після першого сету була, відпочивати все таки було потрібно.
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 04.10.2020 13:24
    0
    Купап Еапр, 04.10.2020 13:22
    Ждём польку и Виткову в финале
    Но хотелось бы увидеть Свитолину, но она слабовато сейчас..
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 04.10.2020 13:22
    0
    Ждём польку и Виткову в финале
    Ссылка
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