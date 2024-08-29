Калинина/Тревизан – Харрисон/Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на US Open
29 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В первом раунде украинка и Мартина Тревизан из Италии сыграют против американско-польского дуэта Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска. Встерча состоится 3-м запуском на корте №14 после двух парных матчей у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Лейла Фернандес / Юлия Путинцева.
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