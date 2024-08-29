Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина/Тревизан – Харрисон/Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2024, 14:55 |
39
0

Калинина/Тревизан – Харрисон/Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на US Open

29 августа 2024, 14:55 |
39
0
Калинина/Тревизан – Харрисон/Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

29 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Мартина Тревизан из Италии сыграют против американско-польского дуэта ​Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска. Встерча состоится 3-м запуском на корте №14 после двух парных матчей у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Лейла Фернандес / Юлия Путинцева.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Байндл / Волынец – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионка US Open высказалась о травле в Интернете
«Это ее заслуга». Дарт прокомментировала поражение от Костюк на US Open
Ангелина Калинина Мартина Тревизан Кэтрин Харрисон Алисия Росольска смотреть онлайн US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Футбол | 29 августа 2024, 09:28 8
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо

Игорь Беланов оценил выступление киевлян в этой квалификации Лиги чемпионов

Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29 августа 2024, 07:32 9
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги

Украинский вратарь допустил ошибку на тренировке 

Две украинки в борьбе. Известна половина участниц третьего круга на US Open
Теннис | 29.08.2024, 04:25
Две украинки в борьбе. Известна половина участниц третьего круга на US Open
Две украинки в борьбе. Известна половина участниц третьего круга на US Open
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Футбол | 28.08.2024, 19:10
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 29.08.2024, 06:23
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
27.08.2024, 09:59 3
Теннис
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 166
Футбол
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
28.08.2024, 07:11 16
Футбол
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 12
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
28.08.2024, 00:01
Бокс
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем