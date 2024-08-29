Калинина/Тревизан – Харрисон/Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Мартина Тревизан из Италии сыграют против американско-польского дуэта ​Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска. Встерча состоится 3-м запуском на корте №14 после двух парных матчей у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Лейла Фернандес / Юлия Путинцева.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ