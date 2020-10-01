Бондаренко уступила в первом матче парного разряда Ролан Гаррос

Украинка Катерина Бондаренко неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче первого круга парного разряда Украинка в дуэте с канадкой Шарон Фишман проиграла бельгийско-российскому дуэту Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова.



Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Катерина Бондаренко / Шарон Фишман – Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова – 4:6, 1:6



Напомним, что вчера парный разряд покинули сестры Киченок и Даяна Ястремская. Катерина Козлова прошла во второй круг.