Бондаренко уступила в первом матче парного разряда Ролан Гаррос

Украинка Катерина Бондаренко неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга парного разряда Украинка в дуэте с канадкой Шарон Фишман проиграла бельгийско-российскому дуэту Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова.
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Шарон Фишман – Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова – 4:6, 1:6
Напомним, что вчера парный разряд покинули сестры Киченок и Даяна Ястремская. Катерина Козлова прошла во второй круг.
Источник — Sport.ua
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