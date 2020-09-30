Сестры Киченок завершили борьбу на Ролан Гаррос

Украинки проиграли в первом круге

  • 30.09.2020 15:10
  • 319 просмотров
  • 1 комментарий
Сестры Киченок завершили борьбу на Ролан Гаррос
© WTA. Людмила Киченок и Надежда Киченок

Сестры Людмила и Надежда Киченок завершили борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде украинки проиграли дуэту Варвара Грачева (Россия) / Ясмине Паолини (Италия). 

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Варвара Грачева / Ясмине Паолини – 3:6, 6:4, 4:6

Отметим, что в парном разряде Украину также представят Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая. 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 16:02
    0
    можно их поздравить.... падение уровня их пары продолжается
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 16:02
    0
    можно их поздравить.... падение уровня их пары продолжается
    Ссылка
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