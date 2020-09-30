Сестры Киченок завершили борьбу на Ролан Гаррос

Сестры Людмила и Надежда Киченок завершили борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде украинки проиграли дуэту Варвара Грачева (Россия) / Ясмине Паолини (Италия).
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Варвара Грачева / Ясмине Паолини – 3:6, 6:4, 4:6
Отметим, что в парном разряде Украину также представят Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua
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