Ролан Гаррос. Козлова стартовала с победы в паре

Сегодня Екатерина Козлова в первом раунде Ролан Гаррос в парном разряде вместе с Магдой Линетт встречалась с французским дуэтом Амадин Эсс/Хармони Тан.
Украинка вместе с польской теннисисткой одержали победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 25 минут.
1-й раунд. Парный разряд
Амадин Эсс/Хармони Тан – Катерина Козлова/Магда Линетт – 0:6, 6:7 (2)
Во втором раунде соперниками Козловой и Линетт станут победители матча Обане Дроге/Селена Яничиевич – Кори Гауфф/Кэти Макналли.
Вчера Козлова вылетела с Ролан Гаррос в личном разряде.
Источник — Sport.ua
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