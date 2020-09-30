Козлова / Линетт – Эсс / Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису стартуют матчи в парном разряде.
Катерина Козлова стартует в парном разряде вместе с Магдой Линетт из Польши матче с француженками Амандин Эсс и Армони Тан. Встреча состоится третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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