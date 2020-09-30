Неудачный Ролан Гаррос. Ястремская окончательно покидает турнир

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться во второй раунд парного турнира Ролан Гаррос.
Ястремская в паре с представительницей Беларуси Верой Лапко уступила американской паре Эйша Мухаммад/Джессика Пегула в трех сетах - 4:6, 6:4, 3:6.
Матч длился 1 час и 48 минут.
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Источник — Sport.ua
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