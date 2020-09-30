Неудачный Ролан Гаррос. Ястремская окончательно покидает турнир

Украинка не сумела продвинуться в следующий раунд парного разряда

  • 30.09.2020 22:50
  • 833 просмотра
  • 1 комментарий
Неудачный Ролан Гаррос. Ястремская окончательно покидает турнир
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться во второй раунд парного турнира Ролан Гаррос.

Ястремская в паре с представительницей Беларуси Верой Лапко уступила американской паре  Эйша Мухаммад/Джессика Пегула в трех сетах - 4:6, 6:4, 3:6.

Матч длился 1 час и 48 минут.

Ястремская в одиночном разряде вылетела в первом раунде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 22:57
    +3
    пара была ни о чем но сражались храбро
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 22:57
    +3
    пара была ни о чем но сражались храбро
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности