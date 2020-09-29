Катерина Козлова – Паула Бадоса Хиберт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 29 сентября, Катерина Козлова (№99 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге украинка сыграет против испанки Паулы Бадосы Хиберт (№87 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №4 после матча Векич – Бара. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Слоан Стивенс из США (№34 WTA) или Виталии Дьяченко из России (№115 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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