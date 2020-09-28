Расписание украинок на Ролан Гаррос на 29 сентября

29 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжат играть матчи первого круга основной сетки.
Украину во вторник представят Марта Костюк (№119 WTA) и Катерина Козлова (№99 WTA).
Костюк матчем против Нао Хибино из Японии (№84 WTA) откроет соревновательный день на корте №13. Встреча начнется в 12:00 по Киеву.
Козлова сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы Хиберт (№87 WTA) третьим запуском на корте №4 после встречи Векич – Бара. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Источник — Roland Garros
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