Расписание украинок на Ролан Гаррос на 29 сентября

29 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжат играть матчи первого круга основной сетки.



Украину во вторник представят Марта Костюк (№119 WTA) и Катерина Козлова (№99 WTA).



Костюк матчем против Нао Хибино из Японии (№84 WTA) откроет соревновательный день на корте №13. Встреча начнется в 12:00 по Киеву.



Козлова сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы Хиберт (№87 WTA) третьим запуском на корте №4 после встречи Векич – Бара. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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