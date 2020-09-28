Вот, посмотрите, как я не был готов! Артем Кравец затроллил Луческу

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец, перешедший в турецкий «Коньяспор», опубликовал в Instagram данные об одной из своих тренировок в киевском клубе. На фото видно, что на тренировке 17 сентября в 18:00 форвард показал второй результат в команде после Богдана Леднева.
Кравец подписал фото: «Одна из тренировок, где я «не был готов». Не хотел оправдываться, но теперь смогу «смотреть в глаза» бывшим партнерам по команде».
Ранее Артем Кравец вынужденно покинул «Динамо», поскольку, как сообщалось, якобы не был готов физически, и перешел в турецкий «Коньяспор».
Напомним, по информации Sport.ua, у Кравца и Мирчи Луческу произошел небольшой конфликт. Румынский тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил, и это не понравилось Мистеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с Кравцом.
После перехода в «Коньяспор» Кравец сразу же забил два гола в ворота «Бешикташа».
Источник — Instagram
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«По Артему Кравцю. Фізичні кондиції на ВСІХ тренуваннях були найгіршими. Ще один яскравий приклад того, що буває з гравцями, підписаними в обхід головного тренера. Луческу позначив молодшому Суркісу провідну зірку в стосунках. Заодно умив Шаблія та інших. У вас щодо Костевича ще є якісь ілюзії?», — пише канал «Динамо Київ Inside».
Не очень актуальны эти таблицы
Зачем ты позоришься на каждой ветке, тем более по матчу , который даже не видел ?
https://www.youtube.com/watch?v=STlaSqJJtFs&vl=ru
2.40 =пустые ворота и два метра
вообщем как обычно проорал с тебя
Не очень актуальны эти таблицы
Зачем ты позоришься на каждой ветке, тем более по матчу , который даже не видел ?
https://www.youtube.com/watch?v=STlaSqJJtFs&vl=ru
2.40 =пустые ворота и два метра
вообщем как обычно проорал с тебя
А то Эрик сдулся и Боруссия пролетела с Агсбургом...
Зачем ты позоришься на каждой ветке, тем более по матчу , который даже не видел ?
https://www.youtube.com/watch?v=STlaSqJJtFs&vl=ru
2.40 =пустые ворота и два метра
вообщем как обычно проорал с тебя
«По Артему Кравцю. Фізичні кондиції на ВСІХ тренуваннях були найгіршими. Ще один яскравий приклад того, що буває з гравцями, підписаними в обхід головного тренера. Луческу позначив молодшому Суркісу провідну зірку в стосунках. Заодно умив Шаблія та інших. У вас щодо Костевича ще є якісь ілюзії?», — пише канал «Динамо Київ Inside».
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