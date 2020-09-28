Вот, посмотрите, как я не был готов! Артем Кравец затроллил Луческу

Форварду пришлось покинуть «Динамо», поскольку якобы он не был готов физически

  • 28.09.2020 12:35
  • 5404 просмотра
  • 34 комментария
Вот, посмотрите, как я не был готов! Артем Кравец затроллил Луческу
© ФК Коньяспор. Артем Кравец

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец, перешедший в турецкий «Коньяспор», опубликовал в Instagram данные об одной из своих тренировок в киевском клубе. На фото видно, что на тренировке 17 сентября в 18:00 форвард показал второй результат в команде после Богдана Леднева.

Кравец подписал фото: «Одна из тренировок, где я «не был готов». Не хотел оправдываться, но теперь смогу «смотреть в глаза» бывшим партнерам по команде».

Ранее Артем Кравец вынужденно покинул «Динамо», поскольку, как сообщалось, якобы не был готов физически, и перешел в турецкий «Коньяспор».

Напомним, по информации Sport.ua, у Кравца и Мирчи Луческу произошел небольшой конфликт. Румынский тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил, и это не понравилось Мистеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с Кравцом.

После перехода в «Коньяспор» Кравец сразу же забил два гола в ворота «Бешикташа».

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Источник — Instagram

(18 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.09.2020 13:47
    0
    Мдя, тыпил. Единственной пользой от этого тыпила было то, что он двушку Валенсии положил, в никому не нужном кубке
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 13:45
    -1
    dd dent, 28.09.2020 13:26
    Вообще при физруках предположительно брали кто может рубится-бороться, в итоге все на рыбалке оказались
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 13:42
    -1
    В целом чемпионат Турции это болото которое хуже нашего. Тунец тоже от туда приехал даже там забивал но даже на фоне игроков Колоса он дно . Хотя в Турции был на хорошем счете
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 28.09.2020 13:30
    +3
    Кравец каким был, таким и остался! Хорошо, что вовремя избавились!
    Ссылка
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 28.09.2020 13:28
    -2
    Порошенко закатил банкет с салютом в день траура по погибшим в крушении Ан-26 ---Шах и мат,вата
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.09.2020 13:28
    +2
    ПРАВИЛЬНО ЧТО ВЫГНАЛИ !!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 13:27
    +1
    dd dent, 28.09.2020 13:03
    парашютик шахте чего-то никто не вспоминает от него
    не удобно получится , если вспомнит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:26
    0
    AK_228, 28.09.2020 13:18
    а Миколенко?! может там другой принцип!?
    Вообще при физруках предположительно брали кто может рубится-бороться, в итоге все на рыбалке оказались
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:21
    0
    AK_228, 28.09.2020 13:18
    а Миколенко?! может там другой принцип!?
    Может, ну вообще внутри команды нужно быть для адекватной оценки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 13:18
    -2
    dd dent, 28.09.2020 13:17
    Филонит на тренировках, очевидно же
    а Миколенко?! может там другой принцип!?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:17
    0
    AK_228, 28.09.2020 13:16
    а родригес там самый слабый?!
    Филонит на тренировках, очевидно же
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 28.09.2020 13:17
    +5
    При чем тут Луческу. Это какой то телеграмм канал выкладывал такую инфу.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 13:16
    -5
    а родригес там самый слабый?!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 28.09.2020 13:13
    +5
    Что за бред.. уже не с одного источника пришло, что уход Кравца связан с разным пониманием роли в команде.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 28.09.2020 13:10
    +1
    А бившиє партньори па камандє не бачили цієї статистики???
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 28.09.2020 13:09
    +1
    Хмм, а при чому тут Луческу?
    «По Артему Кравцю. Фізичні кондиції на ВСІХ тренуваннях були найгіршими. Ще один яскравий приклад того, що буває з гравцями, підписаними в обхід головного тренера. Луческу позначив молодшому Суркісу провідну зірку в стосунках. Заодно умив Шаблія та інших. У вас щодо Костевича ще є якісь ілюзії?», — пише канал «Динамо Київ Inside».
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:09
    +6
    Внизу таблицы кендзера миколенко и жерсон----а на поле они лучшие.
    Не очень актуальны эти таблицы
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.09.2020 13:03
    +3
    И после этой тренировки перемещался по полю как беременный пингвин...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:03
    +3
    jekаfunny, 28.09.2020 12:58
    Давай я тебе покажу , видео гола Жерсона АЗ и мы еще раз убедимся , что ты брехливый бурбасовсвкий вассал
    Зачем ты позоришься на каждой ветке, тем более по матчу , который даже не видел ?
    https://www.youtube.com/watch?v=STlaSqJJtFs&vl=ru
    2.40 =пустые ворота и два метра
    вообщем как обычно проорал с тебя
    парашютик шахте чего-то никто не вспоминает от него
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:02
    +1
    Юрий Тютюшев, 28.09.2020 12:46
    Вот по этому и слили( Цыган опытный мужик крысу сразу почуял))) опыта много "Матузалем" "Кастильо"
    илсиньо+
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 12:53
    +13
    Эм , а можно пожалуйста привести слова румына , где он говорит что Кравец не готов ?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.09.2020 12:55
    +7
    Уходить тоже нужно уметь красиво! А так каким то гавницом повеяло от Кравца!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:09
    +6
    Внизу таблицы кендзера миколенко и жерсон----а на поле они лучшие.
    Не очень актуальны эти таблицы
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 28.09.2020 12:46
    +6
    Вот по этому и слили( Цыган опытный мужик крысу сразу почуял))) опыта много "Матузалем" "Кастильо"
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 28.09.2020 13:17
    +5
    При чем тут Луческу. Это какой то телеграмм канал выкладывал такую инфу.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 28.09.2020 13:13
    +5
    Что за бред.. уже не с одного источника пришло, что уход Кравца связан с разным пониманием роли в команде.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 12:58
    +4
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:44
    В смысле Родригес не готов? Это лидер Динамы. Он Аз в пустые ворота с 2 метров забил
    Давай я тебе покажу , видео гола Жерсона АЗ и мы еще раз убедимся , что ты брехливый бурбасовсвкий вассал
    Зачем ты позоришься на каждой ветке, тем более по матчу , который даже не видел ?
    https://www.youtube.com/watch?v=STlaSqJJtFs&vl=ru
    2.40 =пустые ворота и два метра
    вообщем как обычно проорал с тебя
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 28.09.2020 12:49
    +4
    Та ладно. Чи ни Эрик Холлан.)) Ну выстрелил на энтузиазме. Давай доказывай дальше.
    А то Эрик сдулся и Боруссия пролетела с Агсбургом...
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 28.09.2020 13:30
    +3
    Кравец каким был, таким и остался! Хорошо, что вовремя избавились!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.09.2020 13:03
    +3
    И после этой тренировки перемещался по полю как беременный пингвин...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:03
    +3
    jekаfunny, 28.09.2020 12:58
    Давай я тебе покажу , видео гола Жерсона АЗ и мы еще раз убедимся , что ты брехливый бурбасовсвкий вассал
    Зачем ты позоришься на каждой ветке, тем более по матчу , который даже не видел ?
    https://www.youtube.com/watch?v=STlaSqJJtFs&vl=ru
    2.40 =пустые ворота и два метра
    вообщем как обычно проорал с тебя
    парашютик шахте чего-то никто не вспоминает от него
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.09.2020 13:28
    +2
    ПРАВИЛЬНО ЧТО ВЫГНАЛИ !!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 13:27
    +1
    dd dent, 28.09.2020 13:03
    парашютик шахте чего-то никто не вспоминает от него
    не удобно получится , если вспомнит
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 28.09.2020 13:10
    +1
    А бившиє партньори па камандє не бачили цієї статистики???
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 28.09.2020 13:09
    +1
    Хмм, а при чому тут Луческу?
    «По Артему Кравцю. Фізичні кондиції на ВСІХ тренуваннях були найгіршими. Ще один яскравий приклад того, що буває з гравцями, підписаними в обхід головного тренера. Луческу позначив молодшому Суркісу провідну зірку в стосунках. Заодно умив Шаблія та інших. У вас щодо Костевича ще є якісь ілюзії?», — пише канал «Динамо Київ Inside».
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:02
    +1
    Юрий Тютюшев, 28.09.2020 12:46
    Вот по этому и слили( Цыган опытный мужик крысу сразу почуял))) опыта много "Матузалем" "Кастильо"
    илсиньо+
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 13:01
    +1
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:43
    Пацан слил стату с тренировок))) Видно теперь кто готов кто нет. Нормальная такая атмосфера в клубе
    прям инфа о размещении ракет при совке и ядерного оружия
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 28.09.2020 12:56
    +1
    Леднев на первом и не играет..
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.09.2020 12:51
    +1
    Родригес прямо как в других своих клубах просто отказывается тренироваться.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.09.2020 13:47
    0
    Мдя, тыпил. Единственной пользой от этого тыпила было то, что он двушку Валенсии положил, в никому не нужном кубке
    Ссылка
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