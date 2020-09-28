Вот, посмотрите, как я не был готов! Артем Кравец затроллил Луческу

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец, перешедший в турецкий «Коньяспор», опубликовал в Instagram данные об одной из своих тренировок в киевском клубе. На фото видно, что на тренировке 17 сентября в 18:00 форвард показал второй результат в команде после Богдана Леднева.

Кравец подписал фото: «Одна из тренировок, где я «не был готов». Не хотел оправдываться, но теперь смогу «смотреть в глаза» бывшим партнерам по команде».

Ранее Артем Кравец вынужденно покинул «Динамо», поскольку, как сообщалось, якобы не был готов физически, и перешел в турецкий «Коньяспор».

Напомним, по информации Sport.ua, у Кравца и Мирчи Луческу произошел небольшой конфликт. Румынский тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил, и это не понравилось Мистеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с Кравцом.

После перехода в «Коньяспор» Кравец сразу же забил два гола в ворота «Бешикташа».