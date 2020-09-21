У Кравца и Луческу произошел конфликт после матча со Львовом

Мирча Луческу попросил Игоря Суркиса разорвать контракт с форвардом

  • 21.09.2020 14:41
  • 10086 просмотров
  • 6 комментариев
У Кравца и Луческу произошел конфликт после матча со Львовом
© ФК Динамо. Артем Кравец

«Динамо» разорвало контракт с 31-летним форвардом Артемом Кравцом, который только в августе вернулся в клуб и в поединке 3-го тура со «Львовом» сыграл первый матч, выйдя на замену на 67-й минуте.

По информации Sport.ua, после матча у Кравца и Мирчи Луческу произошел небольшой конфликт. Румынский тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил и это не понравилось Мистеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с Кравцом.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что контракт с Кравцом был разорван из-за его неудовлетворительной физической формы, а также потому, что переход игрока не был согласован с Мирчей Луческу.

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Источник — Sport.ua

(43 голоса)

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Комментарии
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 21.09.2020 15:43
    -2
    Так скоро все серця разбегутся,останутся лишь члены команды
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.09.2020 15:27
    +6
    логично: Кравец не в том статусе, чтобы открывать рот в ответ на замечания тренера
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 21.09.2020 15:27
    +2
    Так вон оно че, Михалыч...
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 21.09.2020 15:14
    +3
    За взаємною згодою сторін можна не відробляти 2 тижні.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 14:59
    -1
    А как же КЗОТ и 2 недели отработки?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 14:53
    -15
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.09.2020 15:27
    +6
    логично: Кравец не в том статусе, чтобы открывать рот в ответ на замечания тренера
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 21.09.2020 15:14
    +3
    За взаємною згодою сторін можна не відробляти 2 тижні.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 21.09.2020 15:27
    +2
    Так вон оно че, Михалыч...
    Ссылка
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