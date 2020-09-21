У Кравца и Луческу произошел конфликт после матча со Львовом

«Динамо» разорвало контракт с 31-летним форвардом Артемом Кравцом, который только в августе вернулся в клуб и в поединке 3-го тура со «Львовом» сыграл первый матч, выйдя на замену на 67-й минуте.

По информации Sport.ua, после матча у Кравца и Мирчи Луческу произошел небольшой конфликт. Румынский тренер высказал игроку свое недовольство, Кравец – ответил и это не понравилось Мистеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с Кравцом.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что контракт с Кравцом был разорван из-за его неудовлетворительной физической формы, а также потому, что переход игрока не был согласован с Мирчей Луческу.