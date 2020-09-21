Источник: «Кравец был подписан в обход Луческу»

Физические кондиции украинского форварда были наихудшими в команде

  • 21.09.2020 14:11
  • 6083 просмотра
  • 6 комментариев
Источник: «Кравец был подписан в обход Луческу»
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Стали известны причины, по которым киевское «Динамо» приняло решение разорвать контракт с 31-летним украинским форвардом Артемом Кравцом.

«По Артему Кравцу. Физические кондиции на ВСЕХ тренировках были худшими. Еще один яркий пример того, что бывает с игроками, подписанными в обход главного тренера. Луческу указал младшему Суркису путеводную звезду в отношениях. Заодно умыл Шаблия и прочих. У вас по Костевичу еще есть какие-то иллюзии?», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

«Динамо» подписало Кравца в качестве свободного агента 20-го августа.

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Источник — Telegram

(27 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 15:28
    0
    Дивний пацан цей Кравець. Знає, що його за "вуха" в обхід Луческу в команду притягнули.... так сиди ж тихенько та пахай на тренуваннях - доводь, що ти ще не повне "бревно" - так ні потрібно "погавкати" - ЗВЄЗДА!!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 15:20
    +1
    jekаfunny, 21.09.2020 14:29
    Надеюсь румын выживет из Динамо клоуна шаблия и прочих проходимцев
    Шаблій Суркісу долю відстьогує.... (з його ж грошей...!!!)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 14:50
    +2
    Припиняйте застосовувати машинний переклад без редагування з російської на українську. Та ви хоч перечитайте, що вийшло. Там половину не можна зрозуміти про що йдеться...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 14:39
    0
    «Быть такого не может»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:29
    +10
    Надеюсь румын выживет из Динамо клоуна шаблия и прочих проходимцев
    Ссылка
    Odin
      Odin, 21.09.2020 14:25
    0
    Да хватит помойку имени Васильева гордо называть « источник».
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:29
    +10
    Надеюсь румын выживет из Динамо клоуна шаблия и прочих проходимцев
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 14:50
    +2
    Припиняйте застосовувати машинний переклад без редагування з російської на українську. Та ви хоч перечитайте, що вийшло. Там половину не можна зрозуміти про що йдеться...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 15:20
    +1
    jekаfunny, 21.09.2020 14:29
    Надеюсь румын выживет из Динамо клоуна шаблия и прочих проходимцев
    Шаблій Суркісу долю відстьогує.... (з його ж грошей...!!!)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 15:28
    0
    Дивний пацан цей Кравець. Знає, що його за "вуха" в обхід Луческу в команду притягнули.... так сиди ж тихенько та пахай на тренуваннях - доводь, що ти ще не повне "бревно" - так ні потрібно "погавкати" - ЗВЄЗДА!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 14:39
    0
    «Быть такого не может»
    Ссылка
    Odin
      Odin, 21.09.2020 14:25
    0
    Да хватит помойку имени Васильева гордо называть « источник».
    Ссылка
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