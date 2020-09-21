Источник: «Кравец был подписан в обход Луческу»

Стали известны причины, по которым киевское «Динамо» приняло решение разорвать контракт с 31-летним украинским форвардом Артемом Кравцом.

«По Артему Кравцу. Физические кондиции на ВСЕХ тренировках были худшими. Еще один яркий пример того, что бывает с игроками, подписанными в обход главного тренера. Луческу указал младшему Суркису путеводную звезду в отношениях. Заодно умыл Шаблия и прочих. У вас по Костевичу еще есть какие-то иллюзии?», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

«Динамо» подписало Кравца в качестве свободного агента 20-го августа.