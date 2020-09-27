Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 27.09.2020 21:25
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Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина

В понедельник, 28 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка будет играть против представительницы России Варвары Грачовой (№89  WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Катарины Завацкой. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.    
 
Ранее девушки не встречались.
 
В следующем круге победительница матча сразится против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q) или Эльзы Жакемо из Франции (№522 WTA, WC).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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