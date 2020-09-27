Катарина Завацкая – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 28 сентября, Катарина Завацкая (№112 WTA) дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче первого круга украинка будет играть против пятой сеяной Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). Матч откроет соревновательный день на корте имени Сюзанн Ленглен. Встреча начнется в 12:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



В следующем круге победительница матча сразится против Моники Пуиг из Пуэрто-Рико (№98 WTA) или Сары Эррани из Италии (№150 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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