Катарина Завацкая – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 28 сентября, Катарина Завацкая (№112 WTA) дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка будет играть против пятой сеяной Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). Матч откроет соревновательный день на корте имени Сюзанн Ленглен. Встреча начнется в 12:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем круге победительница матча сразится против Моники Пуиг из Пуэрто-Рико (№98 WTA) или Сары Эррани из Италии (№150 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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