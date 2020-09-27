Расписание украинок на Ролан Гаррос на 28 сентября

28 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжат играть матчи первого круга основной сетки.



Украину в понедельник представят Элина Свитолина (№5 WTA) и Катарина Завацкая (№112 WTA).



Завацкая матчем против пятой сеяной Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA) откроет соревновательный день на корте имени Сюзанн Ленглен. Встреча начнется в 12:00 по Киеву.



Свитолина, посеянная под 3-м номером, сыграет против представительницы России Варвары Грачовой (№89 WTA) вторым запуском после Завацкой на том же корте. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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