Страсбург. Бондаренко не сумела пробиться в полуфинал в паре

Сегодня Катерина Бондаренко вместе с канадкой Шэрон Фичмэн в четвертьфинале грунтового турнира WTA в Страсбурге в парном разряде встречались с японским дуэтом Сюко Аояма/Ена Сибихара.

Украино-канадский дуэт потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 18 минут.

1/4 финала. Парный разряд

Сюко Аояма/Ени Шибахара – Катерина Бондаренко/Шэрон Фичмэн – 6:4, 6:3

Ранее в первом раунде парного разряда Бондаренко и Фичмэн обыграли дуэт Клара Бюрель/Диан Парри.