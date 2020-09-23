Страсбург. Бондаренко не сумела пробиться в полуфинал в паре

Сегодня Катерина Бондаренко вместе с канадкой Шэрон Фичмэн в четвертьфинале грунтового турнира WTA в Страсбурге в парном разряде встречались с японским дуэтом Сюко Аояма/Ена Сибихара.
Украино-канадский дуэт потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 18 минут.
1/4 финала. Парный разряд
Сюко Аояма/Ени Шибахара – Катерина Бондаренко/Шэрон Фичмэн – 6:4, 6:3
Ранее в первом раунде парного разряда Бондаренко и Фичмэн обыграли дуэт Клара Бюрель/Диан Парри.
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Источник — Sport.ua
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