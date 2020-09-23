Бондаренко / Фишман – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 23 сентября, украинка Катерина Бондаренко сыграет матч 1/4 финала парного разряда на грунтовом турнире международной серии в Страсбурге.
Вместе с Шарон Фишман из Канады украинка сразится против третьей сеяной пары Сюко Аояма (Япония) / Ена Сибахара (Япония).
Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после матча Стивенс / Тайхман – Картер / Стефани. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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