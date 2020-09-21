Страсбург. Бондаренко стартовала с победы в паре

Сегодня Катерина Бондаренко с победы начала грунтовый турнир WTA в Страсбурге в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с канадкой Шэрон Фичмен в двух сетах обыграла французский дуэт Клара Бюрель/Диан Парри. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

1-й раунд

Катерина Бондаренко/Шэрон Фичмен – Клара Бюрель/Диан Парри – 6:2, 7:5

Напомним, вчера Бондаренко в первом раунде в Страсбурге в личном разряде проиграла все той же Бюрель.