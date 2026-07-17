Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ОЛЕЙНИКОВА: «Меня мотивирует желание как можно лучше представлять Украину»
WTA
17 июля 2026, 20:34 |
101
1

ОЛЕЙНИКОВА: «Меня мотивирует желание как можно лучше представлять Украину»

Александра прокомментировала победу над Кларой Бюрель в 1/4 финала WTA 250 в Яссах

17 июля 2026, 20:34 |
101
1 Comments
ОЛЕЙНИКОВА: «Меня мотивирует желание как можно лучше представлять Украину»
WTA. Александра Олейникова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала победу над Кларой Бюрель в четвертьфинале турнира WTA 250 в Яссах:

– Здравствуйте! Вы вышли в полуфинал турнира в Яссах. Это уже ваш второй полуфинал на уровне WTA, да еще и второй именно в Румынии, ведь первый был в этом году в Клуже. Расскажите, какие у вас сейчас эмоции? Я видела, что вы были очень-очень счастливы. Как для вас сложился этот матч?

– Я очень счастлива. Конечно, матч был чрезвычайно тяжелым. Очень непросто играть против соперницы, которая умеет практически все, к тому же она очень умная теннисистка и настоящий боец. Я очень рада, что сыграю в своем втором полуфинале.

Честно говоря, я даже не ожидала, что оба эти полуфинала состоятся. Первый был после того, как я застряла в лифте (смеется), а сейчас в моей жизни тоже непростой период. Я из Украины, и из-за постоянных российских обстрелов приходится жить в сильном стрессе. Очень тяжело, когда месяцами не можешь вернуться домой. Поэтому, да, я не ожидала такого результата. Но у меня было такое настроение: я уже здесь, поэтому должна сделать все, что в моих силах. И меня всегда мотивирует желание как можно лучше представлять свою страну.

Конечно, атмосфера здесь очень помогает. И в Клуже, и здесь, в Яссах, я чувствую себя очень желанной гостьей, и это делает меня счастливой (смеется). Очень приятно видеть столько людей на трибунах. Надеюсь, завтра все любители тенниса также придут поддержать нас обеих, меня и Маяр. Думаю, нас ждет еще один замечательный матч. Она великолепный боец, очень умная теннисистка, и я уверена, что зрителям завтра будет интересно.

– Мы очень ценим все, что вы делаете. После ваших слов мне даже сложно задавать следующие вопросы. Это было очень трогательно. Мы искренне благодарны вам за то, что вы сказали. Но все же, что делает выступления в Румынии для вас такими особенными? Почему именно здесь вы играете так хорошо?

– Думаю, это благодаря людям. У меня здесь много друзей. Я сыграла много турниров в Румынии, и эта страна очень близка моему сердцу и моему дому. Мы же соседи.

– А еще часто играли здесь юниорские турниры?

– Я как раз хотела сказать: мой первый международный турнир в жизни состоялся именно в Румынии, да (смеется). Моя теннисная карьера началась в Румынии.

– Это замечательная история, и мы очень рады ее услышать. Возможно, вы хотите обратиться к болельщикам?

– Да. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто приходит, поддерживает меня и смотрит матчи. Надеюсь увидеть вас завтра. Спасибо!

18 июля в полуфинале соревнований в Яссах Олейникова сыграет против Майяр Шериф. Время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.

По теме:
Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Александра Олейникова – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОЛЕЙНИКОВА: «Пока у одних тусовки с россиянами, у меня война, я не замолчу»
Александра Олейникова Клара Бюрель WTA Яссы
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
Футбол | 16 июля 2026, 23:21 229
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю

Киевляне с трудом вышли в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Футбол | 16 июля 2026, 23:23 33
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы

Матч против клуба Университатя Клуж завершился со счетом 0:0, пен. 4:2

Сербия – Украина – 3:1. Досадное поражение от хозяев. Видеообзор матча
Волейбол | 17.07.2026, 12:05
Сербия – Украина – 3:1. Досадное поражение от хозяев. Видеообзор матча
Сербия – Украина – 3:1. Досадное поражение от хозяев. Видеообзор матча
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WT на 13–19.07
Теннис | 17.07.2026, 17:14
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WT на 13–19.07
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WT на 13–19.07
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Футбол | 17.07.2026, 08:51
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Да если коза была бы кому-то интересна там был биток. Стадик очень скромный.
А так пришли 50 калек
Ответить
0
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
16.07.2026, 06:02
Бокс
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 17
Футбол
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем