ОЛЕЙНИКОВА: «Меня мотивирует желание как можно лучше представлять Украину»

Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала победу над Кларой Бюрель в четвертьфинале турнира WTA 250 в Яссах:

– Здравствуйте! Вы вышли в полуфинал турнира в Яссах. Это уже ваш второй полуфинал на уровне WTA, да еще и второй именно в Румынии, ведь первый был в этом году в Клуже. Расскажите, какие у вас сейчас эмоции? Я видела, что вы были очень-очень счастливы. Как для вас сложился этот матч?

– Я очень счастлива. Конечно, матч был чрезвычайно тяжелым. Очень непросто играть против соперницы, которая умеет практически все, к тому же она очень умная теннисистка и настоящий боец. Я очень рада, что сыграю в своем втором полуфинале.

Честно говоря, я даже не ожидала, что оба эти полуфинала состоятся. Первый был после того, как я застряла в лифте (смеется), а сейчас в моей жизни тоже непростой период. Я из Украины, и из-за постоянных российских обстрелов приходится жить в сильном стрессе. Очень тяжело, когда месяцами не можешь вернуться домой. Поэтому, да, я не ожидала такого результата. Но у меня было такое настроение: я уже здесь, поэтому должна сделать все, что в моих силах. И меня всегда мотивирует желание как можно лучше представлять свою страну.

Конечно, атмосфера здесь очень помогает. И в Клуже, и здесь, в Яссах, я чувствую себя очень желанной гостьей, и это делает меня счастливой (смеется). Очень приятно видеть столько людей на трибунах. Надеюсь, завтра все любители тенниса также придут поддержать нас обеих, меня и Маяр. Думаю, нас ждет еще один замечательный матч. Она великолепный боец, очень умная теннисистка, и я уверена, что зрителям завтра будет интересно.

– Мы очень ценим все, что вы делаете. После ваших слов мне даже сложно задавать следующие вопросы. Это было очень трогательно. Мы искренне благодарны вам за то, что вы сказали. Но все же, что делает выступления в Румынии для вас такими особенными? Почему именно здесь вы играете так хорошо?

– Думаю, это благодаря людям. У меня здесь много друзей. Я сыграла много турниров в Румынии, и эта страна очень близка моему сердцу и моему дому. Мы же соседи.

– А еще часто играли здесь юниорские турниры?

– Я как раз хотела сказать: мой первый международный турнир в жизни состоялся именно в Румынии, да (смеется). Моя теннисная карьера началась в Румынии.

– Это замечательная история, и мы очень рады ее услышать. Возможно, вы хотите обратиться к болельщикам?

– Да. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто приходит, поддерживает меня и смотрит матчи. Надеюсь увидеть вас завтра. Спасибо!

18 июля в полуфинале соревнований в Яссах Олейникова сыграет против Майяр Шериф. Время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.