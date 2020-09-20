Страсбург. Бондаренко проиграла в первом раунде

Сегодня Катерина Бондаренко в первом раунде грунтового турнира WTA в Страсбурге встречалась с француженкой Кларой Бюрель.
Украинка потерпела поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 48 минут.
1-й раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:3, 1:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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