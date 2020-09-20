Катерина Бондаренко – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20 сентября, украинка Катерина Бондаренко (№284 WTA) стартует в одиночном разряде на грунтовом турнире международной серии в Страсбурге.



В первом круге украинка сразится против Клары Бюрель (№433 WTA) из Франции, которая получила от организаторов уайлд-кард. Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча Павлюченкова – Ван Эйтванк. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница матча сразится против Айлы Томлянович (№63 WTA) или одной из победительниц квалификации.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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