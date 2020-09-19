Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 19 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче 1/4 финала украинка встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№19 WTA). Встреча состоится третьим запуском на стадионе им. Николы Пьетранджели после матча Азаренко – Мугуруса. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Вондроушова 1-й круг - Дои (6-1 4-6 6-4) №80 WTA 2-й круг Павлюченкова (6-3 7-6) №61 WTA Рус (6-3 6-3) №71 WTA 3-й круг Кузнецова (7-6 6-4) №38 WTA Херцог (1-6 6-1 7-6) №50 WTA

Ранее девушки встречались три раза, украинка каждый раз побеждала.



В следующем круге победительница матча сыграет против Элизы Мертенс (№20 WTA) или Каролины Плишковой (№4 WTA)



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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