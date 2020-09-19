Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме

  • 19.09.2020 01:00
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Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В субботу, 19 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче 1/4 финала украинка встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№19 WTA). Встреча состоится третьим запуском на стадионе им. Николы Пьетранджели после матча Азаренко – Мугуруса. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Вондроушова
1-й круг -   Дои (6-1 4-6 6-4) №80 WTA
2-й круг  Павлюченкова (6-3 7-6) №61 WTA   Рус (6-3 6-3) №71 WTA
3-й круг  Кузнецова (7-6 6-4) №38 WTA  Херцог (1-6 6-1 7-6) №50 WTA

Ранее девушки встречались три раза, украинка каждый раз побеждала.
 
В следующем круге победительница матча сыграет против Элизы Мертенс (№20 WTA) или Каролины Плишковой (№4 WTA)
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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