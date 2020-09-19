Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 19 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче 1/4 финала украинка встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№19 WTA). Встреча состоится третьим запуском на стадионе им. Николы Пьетранджели после матча Азаренко – Мугуруса. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Вондроушова
|1-й круг
|-
|Дои (6-1 4-6 6-4) №80 WTA
|2-й круг
|Павлюченкова (6-3 7-6) №61 WTA
|Рус (6-3 6-3) №71 WTA
|3-й круг
|Кузнецова (7-6 6-4) №38 WTA
|Херцог (1-6 6-1 7-6) №50 WTA
Ранее девушки встречались три раза, украинка каждый раз побеждала.
В следующем круге победительница матча сыграет против Элизы Мертенс (№20 WTA) или Каролины Плишковой (№4 WTA)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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