Рим. Расписание украинок на 19-е сентября

19 сентября продолжатся соревнования на Открытом чемпионате Италии по теннису.
В субботу на грунтовые корты комплекса Foro Italico выйдет Элина Свитолина (№6 WTA), остальные наши соотечественницы уже завершили борьбу на турнире.
Первая ракетка Украины встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№19 WTA). Встреча состоится третьим запуском на стадионе им. Николы Пьетранджели. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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