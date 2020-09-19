Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Италии по теннису сыграет против Маркеты Вондроушовой (№19 WTA).



21-летняя чешка, которая в прошлом году играла в финале Ролан Гаррос, в матче третьего круга в трех сетах одолела Полону Херцог (№50 WTA) из Словении.



Рим. Третий круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 6:1, 7:6(5)



Ранее Свитолина и Вондроушова играли трижды, украинка выиграла все матчи. Отметим, что при этом Элина дважды проигрывала первый сет.



Поединок 1/4 финала состоится в субботу, 19 сентября.

В третьем круге Свитолина обыграла Светлану Кузнецову из России.