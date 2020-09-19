Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Риме

В матче 1/4 финала лучшая украинская теннисистка сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии

  • 19.09.2020 00:35
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Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Риме
© WTA. Маркета Вондроушова

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Италии по теннису сыграет против Маркеты Вондроушовой (№19 WTA).
 
21-летняя чешка, которая в прошлом году играла в финале Ролан Гаррос, в матче третьего круга в трех сетах одолела Полону Херцог (№50 WTA) из Словении.
 
Рим. Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 6:1, 7:6(5)
 
Ранее Свитолина и Вондроушова играли трижды, украинка выиграла все матчи. Отметим, что при этом Элина дважды проигрывала первый сет.
 
Поединок 1/4 финала состоится в субботу, 19 сентября. 

В третьем круге Свитолина обыграла Светлану Кузнецову из России.

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Источник — Sport.ua

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