Свитолина возобновила сезон победой над Павлюченковой в Риме

Поражение в парном разряде будем считать тренировкой

  • 16.09.2020 23:35
  • 1993 просмотра
  • 10 комментариев
Свитолина возобновила сезон победой над Павлюченковой в Риме
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартовала с победы в одиночном разряде на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче второго круга украинка разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№36 WTA). 
 
Рим. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 7:6(4)

После разгрома в матче парного разряда многие переживали о готовности Свитолиной к грунтовому сезону. Но не нужно забывать, что Элина, мягко говоря, не лучший парный игрок, и козыри у нее совсем другие. 
 
Соперница для возвращения попалась не из лучших. Павлюченкова хоть и предпочитает более быстрые покрытия, все же имеет 3 победы на грунтовых турнирах WTA. В плане передвижения по корту россиянка на несколько скоростей позади, но вот огневая мощь в нее на уровень выше. 
 
Начиналось все прогнозировано: Анастасия хотела как можно скорее забить, а Свитолина пыталась больше выигрывать очки за счет тактики и выманивания невынужденных ошибок. Но это не была абсолютно защитная игра, при любом удобном моменте украинка пыталась атаковать. Когда такое случалось, Палюченкова часто уже и не бежала за мячом. Но Элине не хватало какой-то разнообразности, да и первая подача хромала. Довольно странно, что с таким процентом попадания первого мяча она так и не позволила сопернице сделать брейк. На приеме шансов было откровенно мало, но единственный брейкпоинт был реализован, это принесло победу в партии.


 
Во втором сете Свитолина начала чуть мягче подавать первую и сразу же отдала подачу. Палюченкова вела 3:0, но было комфортное ощущение, что она не сможет удержать преимущество. Особой стабильности в игре ни одной, ни второй теннисистки сегодня не было. Как это часто бывает, после уверенного первого сета на подаче, во втором – пошли одни брейки. Девушкам на приеме стало намного лучше зарабатывать очки, интрига возросла. При счете 4:4 украинке удалось реализовать двойной скрытый матчбол, но с подачей на матч не получилось. Была долгая борьба на больше-меньше, но в этом моменте более удачливой оказалась россиянка.
 
На тай-брейке игра шла на равных до того момента, пока Свитолина на финальных очках не показала, что все же она на данный момент превосходит Павлюченкову в классе. Элина не побоялась сыграть остро и нестандартно, заслуженно выиграв этот матч. Хорошая победа для возвращения, которая также показала над чем еще нужно поработать. 
 
В следующем круге Свитолина сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии (№21 WTA) или Светланы Кузнецовой из России (№38 WTA).
 
Ранее в третий круг вышла Даяна Ястремская. До этого лучшие украинские теннисистки проиграли матч парного разряда.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 17.09.2020 00:13
    +2
    Багато що сподобалось.. Але знову не подала на матч... Правда на тай рейку. 3 з 4 останніх зароблені були фантастичними ударами, завтра день відпочинку в українок.. З перемогою Еліну
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    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 17.09.2020 00:06
    -7
    Боюсь, що якщо в супениках буде Аннет, яка реально на ходу, Елі мало, що світить в 1/4. Мінусуйте...
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    Elis
      Elis, 16.09.2020 23:57
    +5
    А мені гра Еліни сьогодні сподобалась. Чекала на її гру і чекала недаремно. Є помилки, але загалом вона думає на корті. Місце в 10-і точно займає недаремно. Молодець, з перемогою!
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    Disiny7
      Disiny7, 16.09.2020 23:49
    +1
    vital, 16.09.2020 23:43
    Як для першого матчу в сезоні після піврічної паузи, то 4+ по 5-бальній системі.
    Здоров'я і впевненості у власних силах Елі.
    П.с. Хочеться побільше вінерсів від Елі і красивих дропів...
    21 винерс от Эли за два сета это и так фантастика
    А вот с подачей беда, впрочем ничего нового. Посмотрим дальше
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.09.2020 23:49
    +6
    З перемогою! Для піврічного простою сьогодні гра була непоганою. І суперниця якраз така, щоб знову увійти на корт. Відсоток першої, щоправда, кульгав, і невимушених насправді було рази в півтори більше, ніж нарахували італійці. Люблять вони записувати все, що можна і не можна, до вимушених помилок. Тим не менше, Еліна прагне не сидіти у захисті до останнього, а сама шукає свої комбінації. Періодично це виходить. І дропи з'явилися, в тому числі крутий на матчболі. А перед ним був класний вінерс через коридор. Тобто, вирішальні очки здобути в атаці, що дає певний оптимізм. Побачимо завтра, з ким доведеться грати далі. Контавейт Еліна раніше перемагала в Римі.
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    serega-2019
      serega-2019, 16.09.2020 23:47
    +2
    З перемогою, здоров`я, впевненості у власних силах і не зупинятись на досягнутому!!
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    vital
    online
      vital, 16.09.2020 23:43
    +5
    Як для першого матчу в сезоні після піврічної паузи, то 4+ по 5-бальній системі.
    Здоров'я і впевненості у власних силах Елі.
    П.с. Хочеться побільше вінерсів від Елі і красивих дропів...
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    Vladlen
      Vladlen, 16.09.2020 23:41
    +2
    Молодец, для первого матча за пол года достаточно уверенно сыграла, надо только подачу найти, и можно смотреть в будущее с оптимизмом.
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    maxno
    online
      maxno, 16.09.2020 23:41
    +2
    подачу надо подтягивать на уровень и физику !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Vik_77
    online
      Vik_77, 16.09.2020 23:40
    +5
    Не той вже теніс,що був півроку тому,серйозний турнір серії Прем'єр,а таке відчуття ніби це якийсь тренувальний матч - без глядачів,без емоцій... Еліна,з перемогою!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.09.2020 23:49
    +6
    З перемогою! Для піврічного простою сьогодні гра була непоганою. І суперниця якраз така, щоб знову увійти на корт. Відсоток першої, щоправда, кульгав, і невимушених насправді було рази в півтори більше, ніж нарахували італійці. Люблять вони записувати все, що можна і не можна, до вимушених помилок. Тим не менше, Еліна прагне не сидіти у захисті до останнього, а сама шукає свої комбінації. Періодично це виходить. І дропи з'явилися, в тому числі крутий на матчболі. А перед ним був класний вінерс через коридор. Тобто, вирішальні очки здобути в атаці, що дає певний оптимізм. Побачимо завтра, з ким доведеться грати далі. Контавейт Еліна раніше перемагала в Римі.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.09.2020 23:57
    +5
    А мені гра Еліни сьогодні сподобалась. Чекала на її гру і чекала недаремно. Є помилки, але загалом вона думає на корті. Місце в 10-і точно займає недаремно. Молодець, з перемогою!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.09.2020 23:43
    +5
    Як для першого матчу в сезоні після піврічної паузи, то 4+ по 5-бальній системі.
    Здоров'я і впевненості у власних силах Елі.
    П.с. Хочеться побільше вінерсів від Елі і красивих дропів...
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 16.09.2020 23:40
    +5
    Не той вже теніс,що був півроку тому,серйозний турнір серії Прем'єр,а таке відчуття ніби це якийсь тренувальний матч - без глядачів,без емоцій... Еліна,з перемогою!
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 17.09.2020 00:13
    +2
    Багато що сподобалось.. Але знову не подала на матч... Правда на тай рейку. 3 з 4 останніх зароблені були фантастичними ударами, завтра день відпочинку в українок.. З перемогою Еліну
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 16.09.2020 23:47
    +2
    З перемогою, здоров`я, впевненості у власних силах і не зупинятись на досягнутому!!
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 16.09.2020 23:41
    +2
    Молодец, для первого матча за пол года достаточно уверенно сыграла, надо только подачу найти, и можно смотреть в будущее с оптимизмом.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 16.09.2020 23:41
    +2
    подачу надо подтягивать на уровень и физику !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 16.09.2020 23:49
    +1
    vital, 16.09.2020 23:43
    Як для першого матчу в сезоні після піврічної паузи, то 4+ по 5-бальній системі.
    Здоров'я і впевненості у власних силах Елі.
    П.с. Хочеться побільше вінерсів від Елі і красивих дропів...
    21 винерс от Эли за два сета это и так фантастика
    А вот с подачей беда, впрочем ничего нового. Посмотрим дальше
    Ссылка
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