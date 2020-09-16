Свитолина возобновила сезон победой над Павлюченковой в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартовала с победы в одиночном разряде на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче второго круга украинка разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№36 WTA).



Рим. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 7:6(4)

После разгрома в матче парного разряда многие переживали о готовности Свитолиной к грунтовому сезону. Но не нужно забывать, что Элина, мягко говоря, не лучший парный игрок, и козыри у нее совсем другие.



Соперница для возвращения попалась не из лучших. Павлюченкова хоть и предпочитает более быстрые покрытия, все же имеет 3 победы на грунтовых турнирах WTA. В плане передвижения по корту россиянка на несколько скоростей позади, но вот огневая мощь в нее на уровень выше.



Начиналось все прогнозировано: Анастасия хотела как можно скорее забить, а Свитолина пыталась больше выигрывать очки за счет тактики и выманивания невынужденных ошибок. Но это не была абсолютно защитная игра, при любом удобном моменте украинка пыталась атаковать. Когда такое случалось, Палюченкова часто уже и не бежала за мячом. Но Элине не хватало какой-то разнообразности, да и первая подача хромала. Довольно странно, что с таким процентом попадания первого мяча она так и не позволила сопернице сделать брейк. На приеме шансов было откровенно мало, но единственный брейкпоинт был реализован, это принесло победу в партии.





Во втором сете Свитолина начала чуть мягче подавать первую и сразу же отдала подачу. Палюченкова вела 3:0, но было комфортное ощущение, что она не сможет удержать преимущество. Особой стабильности в игре ни одной, ни второй теннисистки сегодня не было. Как это часто бывает, после уверенного первого сета на подаче, во втором – пошли одни брейки. Девушкам на приеме стало намного лучше зарабатывать очки, интрига возросла. При счете 4:4 украинке удалось реализовать двойной скрытый матчбол, но с подачей на матч не получилось. Была долгая борьба на больше-меньше, но в этом моменте более удачливой оказалась россиянка.



На тай-брейке игра шла на равных до того момента, пока Свитолина на финальных очках не показала, что все же она на данный момент превосходит Павлюченкову в классе. Элина не побоялась сыграть остро и нестандартно, заслуженно выиграв этот матч. Хорошая победа для возвращения, которая также показала над чем еще нужно поработать.



В следующем круге Свитолина сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии (№21 WTA) или Светланы Кузнецовой из России (№38 WTA).



Ранее в третий круг вышла Даяна Ястремская. До этого лучшие украинские теннисистки проиграли матч парного разряда.