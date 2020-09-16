Ястремская одержала волевую победу в Риме

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче второго круга 20-летняя украинка переиграла американку Аманду Анисимову (№27 WTA).
Рим. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 4:6, 7:6(3), 6:4
В следующем круге Даяна сыграет против первой сеяной Симоны Халеп из Румынии (№2 WTA).
Ранее украинка одержала непростую победу в матче с Камилой Джорджи из Италии.
Напомним, Ястремская завершила борьбу в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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насправді радує що після поразки в першому сеті не летить більше, як фанера, а навпаки збирається з силами і не псіхує. це позитивні моменти
насправді радує що після поразки в першому сеті не летить більше, як фанера, а навпаки збирається з силами і не псіхує. це позитивні моменти
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