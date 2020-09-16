Ястремская одержала волевую победу в Риме

Украинка нашла в себе силы спасти матч против Аманды Анисимовой из США

  • 16.09.2020 18:38
  • 4203 просмотра
  • 9 комментариев
Ястремская одержала волевую победу в Риме
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжает борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче второго круга 20-летняя украинка переиграла американку Аманду Анисимову (№27 WTA).
 
Рим. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 4:6, 7:6(3), 6:4
 
В следующем круге Даяна сыграет против первой сеяной Симоны Халеп из Румынии (№2 WTA).

Ранее украинка одержала непростую победу в матче с Камилой Джорджи из Италии.
 
Напомним, Ястремская завершила борьбу в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    vv691
      vv691, 16.09.2020 19:13
    0
    Віктор Савчук, 16.09.2020 18:46
    Ну це вже інша справа. З перемогою Даяна! Далі справжнє випробування на міцність нервів проти трудяги Халеп. Аби не попливла, як було у грі проти найвеличнішої Серени Уільямс.
    чому не летить все летить аут за аутом любо подивитись
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    Vadin
    online
      Vadin, 16.09.2020 19:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 16.09.2020 18:49
    Гра дуже в стилі цьогорічної Даяни. І з того боку сітки - ще одна Ястремська) Тільки в третьому сеті та Даяна, котра українка, почала трохи влучати. А Анісімова, явно через передматчеву установку, намагалася стримувати себе і не бити з кожного м'яча. Але від купи помилок її не вберегло навіть це. Плюс сьогоднішньої перемоги у тому, що Даяна почала на характері витягувати матчі у випадку програного першого сету. Раніше це означало вирок. Ну, а мінуси - все, пов'язане безпосередньо з тенісом. Далі Халеп, і якщо вона готова до власного рестарту сезону хоча б на 50%, то завтрашній результат передбачити легко. Хіба тільки у Даяни раптом полетить. Але ж не летіло поки у жодному матчі після карантину, чому з Халеп повинно прорвати?
    Згоден)) ну сьогодні Халеп з італійкою мучилась, програла 75 процентів свеї подачі.. Дійсно, ніби на бумазі шансів мало, але є одна особливість і Халеп-вона програє, коли суперниці стабільно подає косі подачі під 70проценту попадання.. От третій сет Даяни-хороший в цьому аспекті.. Для її психологічної ями і виходу з неї сьогодні матч видався хорошим
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    vv691
      vv691, 16.09.2020 19:07
    -2
    с такой итрой против халеп может не играть а чтоб меньше было позора просто сняться с турнира
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    Vladdal
      Vladdal, 16.09.2020 18:53
    +1
    Игра на повезло-не повезло. Сейчас повезло. С победой поздравляю, но не впечатлило.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.09.2020 18:49
    +6
    Гра дуже в стилі цьогорічної Даяни. І з того боку сітки - ще одна Ястремська) Тільки в третьому сеті та Даяна, котра українка, почала трохи влучати. А Анісімова, явно через передматчеву установку, намагалася стримувати себе і не бити з кожного м'яча. Але від купи помилок її не вберегло навіть це. Плюс сьогоднішньої перемоги у тому, що Даяна почала на характері витягувати матчі у випадку програного першого сету. Раніше це означало вирок. Ну, а мінуси - все, пов'язане безпосередньо з тенісом. Далі Халеп, і якщо вона готова до власного рестарту сезону хоча б на 50%, то завтрашній результат передбачити легко. Хіба тільки у Даяни раптом полетить. Але ж не летіло поки у жодному матчі після карантину, чому з Халеп повинно прорвати?
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    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 16.09.2020 18:46
    +6
    Ну це вже інша справа. З перемогою Даяна! Далі справжнє випробування на міцність нервів проти трудяги Халеп. Аби не попливла, як було у грі проти найвеличнішої Серени Уільямс.
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    axylinam
    online
      axylinam, 16.09.2020 18:43
    +8
    Молодчинка,третий сет получился образцово-показательный,практически идеальный
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 18:41
    +13
    може, так і гра з'явиться
    насправді радує що після поразки в першому сеті не летить більше, як фанера, а навпаки збирається з силами і не псіхує. це позитивні моменти
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    norma_zap
      norma_zap, 16.09.2020 18:40
    +10
    Молодец!!!
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 18:41
    +13
    може, так і гра з'явиться
    насправді радує що після поразки в першому сеті не летить більше, як фанера, а навпаки збирається з силами і не псіхує. це позитивні моменти
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 16.09.2020 18:40
    +10
    Молодец!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.09.2020 18:43
    +8
    Молодчинка,третий сет получился образцово-показательный,практически идеальный
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.09.2020 18:49
    +6
    Гра дуже в стилі цьогорічної Даяни. І з того боку сітки - ще одна Ястремська) Тільки в третьому сеті та Даяна, котра українка, почала трохи влучати. А Анісімова, явно через передматчеву установку, намагалася стримувати себе і не бити з кожного м'яча. Але від купи помилок її не вберегло навіть це. Плюс сьогоднішньої перемоги у тому, що Даяна почала на характері витягувати матчі у випадку програного першого сету. Раніше це означало вирок. Ну, а мінуси - все, пов'язане безпосередньо з тенісом. Далі Халеп, і якщо вона готова до власного рестарту сезону хоча б на 50%, то завтрашній результат передбачити легко. Хіба тільки у Даяни раптом полетить. Але ж не летіло поки у жодному матчі після карантину, чому з Халеп повинно прорвати?
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 16.09.2020 18:46
    +6
    Ну це вже інша справа. З перемогою Даяна! Далі справжнє випробування на міцність нервів проти трудяги Халеп. Аби не попливла, як було у грі проти найвеличнішої Серени Уільямс.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 16.09.2020 19:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 16.09.2020 18:49
    Гра дуже в стилі цьогорічної Даяни. І з того боку сітки - ще одна Ястремська) Тільки в третьому сеті та Даяна, котра українка, почала трохи влучати. А Анісімова, явно через передматчеву установку, намагалася стримувати себе і не бити з кожного м'яча. Але від купи помилок її не вберегло навіть це. Плюс сьогоднішньої перемоги у тому, що Даяна почала на характері витягувати матчі у випадку програного першого сету. Раніше це означало вирок. Ну, а мінуси - все, пов'язане безпосередньо з тенісом. Далі Халеп, і якщо вона готова до власного рестарту сезону хоча б на 50%, то завтрашній результат передбачити легко. Хіба тільки у Даяни раптом полетить. Але ж не летіло поки у жодному матчі після карантину, чому з Халеп повинно прорвати?
    Згоден)) ну сьогодні Халеп з італійкою мучилась, програла 75 процентів свеї подачі.. Дійсно, ніби на бумазі шансів мало, але є одна особливість і Халеп-вона програє, коли суперниці стабільно подає косі подачі під 70проценту попадання.. От третій сет Даяни-хороший в цьому аспекті.. Для її психологічної ями і виходу з неї сьогодні матч видався хорошим
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 16.09.2020 18:53
    +1
    Игра на повезло-не повезло. Сейчас повезло. С победой поздравляю, но не впечатлило.
    Ссылка
    vv691
      vv691, 16.09.2020 19:13
    0
    Віктор Савчук, 16.09.2020 18:46
    Ну це вже інша справа. З перемогою Даяна! Далі справжнє випробування на міцність нервів проти трудяги Халеп. Аби не попливла, як було у грі проти найвеличнішої Серени Уільямс.
    чому не летить все летить аут за аутом любо подивитись
    Ссылка
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