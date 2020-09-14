Дмитрий СЕЛЮК: «Несколько моих игроков приедет в чемпионат Украины»

Дмитрий Селюк в ближайшее время планирует привезти в Украину еще несколько своих игроков. Об этом менеджер рассказал в интервью Sport.ua.

«Будут ли еще мои игроки в Украине? Проблема не в моих игроках. Учитывая специфику моей деятельности, вы знаете, что у меня преимущественно футболисты-иностранцы. А сейчас опять Украина закрыта на въезд до 29 числа. Я готовлю визы и думаю, что парочка игроков еще придет. А может, и больше. Ситуация такова, что мы больше занимаемся документами, чем спортивными показателями», - сказал Селюк.

Ранее Селюк прокомментировал дебют в «Олимпике» Ибрагима Каргбо и Бенито, которые были арендованы донецким клубом у «Динамо».