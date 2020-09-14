Дмитрий СЕЛЮК: «Несколько моих игроков приедет в чемпионат Украины»

Известный менеджер поделился трансферными планами

  • 14.09.2020 18:16
  • 1158 просмотров
  • 5 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Несколько моих игроков приедет в чемпионат Украины»
© sportarena. Дмитрий Селюк

Дмитрий Селюк в ближайшее время планирует привезти в Украину еще несколько своих игроков. Об этом менеджер рассказал в интервью Sport.ua.

«Будут ли еще мои игроки в Украине? Проблема не в моих игроках. Учитывая специфику моей деятельности, вы знаете, что у меня преимущественно футболисты-иностранцы. А сейчас опять Украина закрыта на въезд до 29 числа. Я готовлю визы и думаю, что парочка игроков еще придет. А может, и больше. Ситуация такова, что мы больше занимаемся документами, чем спортивными показателями», - сказал Селюк.

Ранее Селюк прокомментировал дебют в «Олимпике» Ибрагима Каргбо и Бенито, которые были арендованы донецким клубом у «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:57
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:33
    В даунамо небось опять, идеальное место для отбросов.
    тебе не надело что тебя весь день опускают?
    Ссылка
    Porohokiller
      Porohokiller, 14.09.2020 18:52
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:33
    В даунамо небось опять, идеальное место для отбросов.
    Сказал отброс.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:41
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:33
    В даунамо небось опять, идеальное место для отбросов.
    Для отбросов, это лугандония
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:33
    -3
    В даунамо небось опять, идеальное место для отбросов.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:31
    +2
    Главное чтобы не в Динамо
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:31
    +2
    Главное чтобы не в Динамо
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 18:57
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:33
    В даунамо небось опять, идеальное место для отбросов.
    тебе не надело что тебя весь день опускают?
    Ссылка
    Porohokiller
      Porohokiller, 14.09.2020 18:52
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:33
    В даунамо небось опять, идеальное место для отбросов.
    Сказал отброс.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 18:41
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:33
    В даунамо небось опять, идеальное место для отбросов.
    Для отбросов, это лугандония
    Ссылка
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