Дмитрий СЕЛЮК: «Несколько моих игроков приедет в чемпионат Украины»

Дмитрий Селюк в ближайшее время планирует привезти в Украину еще несколько своих игроков. Об этом менеджер рассказал в интервью Sport.ua.
«Будут ли еще мои игроки в Украине? Проблема не в моих игроках. Учитывая специфику моей деятельности, вы знаете, что у меня преимущественно футболисты-иностранцы. А сейчас опять Украина закрыта на въезд до 29 числа. Я готовлю визы и думаю, что парочка игроков еще придет. А может, и больше. Ситуация такова, что мы больше занимаемся документами, чем спортивными показателями», - сказал Селюк.
Ранее Селюк прокомментировал дебют в «Олимпике» Ибрагима Каргбо и Бенито, которые были арендованы донецким клубом у «Динамо».
Источник — Sport.ua
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