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  4. Дмитрий СЕЛЮК: «Когда со мной случается несправедливость, кто-то умирает»
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17 мая 2023, 14:59 |
842
0

Дмитрий СЕЛЮК: «Когда со мной случается несправедливость, кто-то умирает»

Очередные резонансные высказывания от опального агента

17 мая 2023, 14:59 |
842
0
Дмитрий СЕЛЮК: «Когда со мной случается несправедливость, кто-то умирает»
Facebook.com. Дмитрий Селюк

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос журналистов, действительно ли существуют проклятия от шаманов, о которых он неоднократно рассказывал.

«Не в этом дело. За примерами далеко ходить не стоит. У многих тренеров есть свои суеверия. Например, Марцел Личка носит розовый свитер, когда побеждает. Бог все видит. Я помогаю очень бедным людям, которые в основном живут в гетто, помогаю многодетным семьям. И Бог это видит. И когда со мной случается несправедливость, с этими людьми сразу что-то происходит. Кто-то умирает или его арестовывают – таковы правила жизни», - заявил Селюк.

Также Селюк рассказал, что самого известного его клиента Яя Туре в прошлом не видели ни в «Шахтере», ни в «Динамо», но со временем ивуариец сумел дорасти до уровня «Барселоны» и «Манчестер Сити».

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Дмитрий Селюк Марцел Личка футбольные агенты
Источник Telecomasia.net
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