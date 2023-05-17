СЕЛЮК: «Туре не брали ни в Шахтер, ни в Динамо. Потом за ним была очередь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как в свое время помог продвинуться в карьере ивуарийскому хавбеку Яя Туре, и что теперь ощущает предательство со стороны африканца.

- Вы считаете, что Туре вас предал?

- Да, это своего рода предательство. Конечно, неприятно. Но в основном наша работа сделана. Если бы он был игроком, этого бы не произошло. Сейчас я его не представляю. Он не играет. Я не могу представлять интересы обычного человека, это ненормально. Очевидно, СМИ ему звонят и задают вопросы, но он дистанцируется, боится высказываться.

- Яя все еще работает в академии «Тоттенхэма»?

- Да, но я боюсь, что он может закончить свое сотрудничество со «шпорами». Есть мнение, что я к нему прикипел. Я взял молодого и перспективного игрока, коих было много. Если бы я не привез его в Украину, он бы не зашел так далеко. Даже его брат Коло не смог бы забрать его в сборную. «Лион» сначала отверг Яя, а потом они об этом пожалели. Когда он был в донецком «Металлурге», его не брали ни «Шахтер», ни в «Динамо» Киев. Ему отказали, а потом за ним выстроились в очередь.

Напомним, Яя Туре в августе минувшего года был назначен тренером «Тоттенхэма» U-16.