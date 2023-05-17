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  4. СЕЛЮК: «Туре не брали ни в Шахтер, ни в Динамо. Потом за ним была очередь»
Украина. Премьер лига
17 мая 2023, 14:37 |
1011
3

СЕЛЮК: «Туре не брали ни в Шахтер, ни в Динамо. Потом за ним была очередь»

Яя удалось поиграть за «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити»

17 мая 2023, 14:37 |
1011
3
СЕЛЮК: «Туре не брали ни в Шахтер, ни в Динамо. Потом за ним была очередь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Яя Туре

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как в свое время помог продвинуться в карьере ивуарийскому хавбеку Яя Туре, и что теперь ощущает предательство со стороны африканца.

- Вы считаете, что Туре вас предал?
- Да, это своего рода предательство. Конечно, неприятно. Но в основном наша работа сделана. Если бы он был игроком, этого бы не произошло. Сейчас я его не представляю. Он не играет. Я не могу представлять интересы обычного человека, это ненормально. Очевидно, СМИ ему звонят и задают вопросы, но он дистанцируется, боится высказываться.

- Яя все еще работает в академии «Тоттенхэма»?
- Да, но я боюсь, что он может закончить свое сотрудничество со «шпорами». Есть мнение, что я к нему прикипел. Я взял молодого и перспективного игрока, коих было много. Если бы я не привез его в Украину, он бы не зашел так далеко. Даже его брат Коло не смог бы забрать его в сборную. «Лион» сначала отверг Яя, а потом они об этом пожалели. Когда он был в донецком «Металлурге», его не брали ни «Шахтер», ни в «Динамо» Киев. Ему отказали, а потом за ним выстроились в очередь.

Напомним, Яя Туре в августе минувшего года был назначен тренером «Тоттенхэма» U-16.

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Яя Туре Дмитрий Селюк Динамо Киев Металлург Донецк Шахтер Донецк Тоттенхэм
Источник Telecomasia.net
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Комментарии 3
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zzg77
Давно не было слышно очередной саги Селюка о Великом и Могучем ЯЯ ТУРЕ!!!
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+1
dadlismit
Селюк все никак не угомонится со своим пиаром с Туре ... Ну правильно, больше же некем похвастаться 
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0
mastorent
на фотке селюк или туре?
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-2
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