Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом

Информация об интересе «Ювентуса» к 27-летнему голкиперу «Шахтера» и сборной Украины Дмитрию Ризныку получила продолжение.

По сведениям журналиста Стефано Нести, сегодня в офис «Ювентуса» должны совершить визит агенты компании ProStar, представляющей интересы украинского вратаря.

Помимо Ризныка туринский гранд также изучает возможность подписания 26-летнего парагвайского кипера «Сан Лоренсо» Орландо Хиля. Его агенты также должны побывать в офисе «Ювентуса» для переговоров.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить «Шахтеру» за Ризныка 20 миллионов евро.