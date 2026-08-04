Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом
Интерес итальянского гранда к голкиперу «Шахтера» является весьма серьезным
Информация об интересе «Ювентуса» к 27-летнему голкиперу «Шахтера» и сборной Украины Дмитрию Ризныку получила продолжение.
По сведениям журналиста Стефано Нести, сегодня в офис «Ювентуса» должны совершить визит агенты компании ProStar, представляющей интересы украинского вратаря.
Помимо Ризныка туринский гранд также изучает возможность подписания 26-летнего парагвайского кипера «Сан Лоренсо» Орландо Хиля. Его агенты также должны побывать в офисе «Ювентуса» для переговоров.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить «Шахтеру» за Ризныка 20 миллионов евро.
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Это форвардам, защитникам хорошо - могут себя хоть выходя на замены показать.
А вратарю - сиди и жди случая, если такие упоротые как в Реале тренеры, используя вратаря без вынимачки.
Ну, але якщо Різник перейде, то звісно побажаємо успіхів🙌