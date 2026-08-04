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  4. Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 10:30 |
1888
9

Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом

Интерес итальянского гранда к голкиперу «Шахтера» является весьма серьезным

04 августа 2026, 10:30 |
1888
9 Comments
Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом
shakhtar.com. Дмитрий Ризнык (справа)
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Информация об интересе «Ювентуса» к 27-летнему голкиперу «Шахтера» и сборной Украины Дмитрию Ризныку получила продолжение.

По сведениям журналиста Стефано Нести, сегодня в офис «Ювентуса» должны совершить визит агенты компании ProStar, представляющей интересы украинского вратаря.

Помимо Ризныка туринский гранд также изучает возможность подписания 26-летнего парагвайского кипера «Сан Лоренсо» Орландо Хиля. Его агенты также должны побывать в офисе «Ювентуса» для переговоров.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить «Шахтеру» за Ризныка 20 миллионов евро.

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Дмитрий Ризнык Ювентус Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A футбольные агенты
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 9
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Опять таки - будет 1-м номером, или судьба Лунина?
Это форвардам, защитникам хорошо  - могут себя хоть выходя на замены показать.
А вратарю - сиди и жди случая, если такие упоротые как в Реале тренеры, используя вратаря без вынимачки.
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+2
Потрібно продавати, бо потім буде пізно, в молодіжній команді є талановитий Чимпоєш, який можливо зможе замінити Різника.
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+2
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Удачі !  Радий ,що нарешті вирветься з тієї "золотої клітки" . Ну і кроти залишутся без ,можна сказати ,крутого  воротаря .Шкода, за Ювентус вболівав коли ще грав Павел Недвед. Потім як рослідування проти клубу почалося -забив !
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0
Ех, в Ювентус... А я завжди проти юве вболівав в Серії А. З тих часів, коли починав слідкувати за топ-лігами, а в Італії зебри брали тутул за титулом, при першій каденції Аллегрі. І вигравали часто нудно 1-0, 2-1. І як було радісно, коли та епоха закінчилась... 🙃
Ну, але якщо Різник перейде, то звісно побажаємо успіхів🙌
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0
Поэтому вчера так нервничал))
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-2
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