Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Ризнык заинтересовал «Ювентус»
Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык попал в сферу интересов итальянского «Ювентуса».
По информации источника, туринский клуб продолжает поиски нового вратаря и рассматривает кандидатуру украинца как один из вариантов для усиления позиции.
Сообщается, что «Ювентус» уже готов сделать конкретный шаг и предложил за Ризника 20 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Ризнык провел 24 матча в чемпионате УПЛ, в которых 16 раз оставлял поле без пропущенных мячей. Также в его активе 16 матчей (7 сухих) в еврокубках, где «Шахтер» дошел до полуфинала Лиги конференций.
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