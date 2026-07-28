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  4. Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Италия
28 июля 2026, 20:42 |
2813
0

Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины

Ризнык заинтересовал «Ювентус»

28 июля 2026, 20:42 |
2813
0
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык
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Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык попал в сферу интересов итальянского «Ювентуса».

По информации источника, туринский клуб продолжает поиски нового вратаря и рассматривает кандидатуру украинца как один из вариантов для усиления позиции.

Сообщается, что «Ювентус» уже готов сделать конкретный шаг и предложил за Ризника 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Ризнык провел 24 матча в чемпионате УПЛ, в которых 16 раз оставлял поле без пропущенных мячей. Также в его активе 16 матчей (7 сухих) в еврокубках, где «Шахтер» дошел до полуфинала Лиги конференций.

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Дмитрий Ризнык трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Ювентус
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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