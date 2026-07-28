Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык попал в сферу интересов итальянского «Ювентуса».

По информации источника, туринский клуб продолжает поиски нового вратаря и рассматривает кандидатуру украинца как один из вариантов для усиления позиции.

Сообщается, что «Ювентус» уже готов сделать конкретный шаг и предложил за Ризника 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Ризнык провел 24 матча в чемпионате УПЛ, в которых 16 раз оставлял поле без пропущенных мячей. Также в его активе 16 матчей (7 сухих) в еврокубках, где «Шахтер» дошел до полуфинала Лиги конференций.