В УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2025/26

Украинский вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык был официально признан лучшим голкипером Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

В сезоне 2025/26 Ризнык провел 24 матча в Чемпионате УПЛ, в которых 16 раз оставлял поле без пропущенных мячей. Также в его активе 16 матчей (7 сухих) в еврокубках, где «Шахтер» дошел до полуфинала Лиги Конференций.

Второе место занял один из лучших дебютантов УПЛ – 19-летний Назар Домчак («Карпаты»), а на третьей строчке оказался Алексей Паламарчук из черкасского ЛНЗ с 17 матчами без пропущенных голов – рекорд сезона 2025/26 в УПЛ.

Также в топ-5 вошли Евгений Волинец («Полесье») и Руслан Нещерет («Динамо»).

Лучший вратарь Чемпионата УПЛ в сезоне 2025/26. Топ-5 рейтинга:

Вратарь Дата рождения Клуб 1 место 2 место 3 место Сумма очков 1 Дмитрий РИЗНЫК 30.01.1999 Шахтер 10 5 — 40 2 Назар ДОМЧАК 06.04.2007 Карпаты 4 3 2 20 3 Алексей ПАЛАМАРЧУК 22.07.1991 ЛНЗ 2 2 3 13 4 Евгений ВОЛИНЕЦ 26.08.1993 Полесье — 3 4 10 5 Руслан НЕЩЕРЕТ 22.01.2002 Динамо — 2 1 5

Ранее в УПЛ выбрали лучшего молодого игрока сезона 2025/26.