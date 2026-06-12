В УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2025/26
Награду получил Дмитрий Ризнык
Украинский вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык был официально признан лучшим голкипером Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.
В сезоне 2025/26 Ризнык провел 24 матча в Чемпионате УПЛ, в которых 16 раз оставлял поле без пропущенных мячей. Также в его активе 16 матчей (7 сухих) в еврокубках, где «Шахтер» дошел до полуфинала Лиги Конференций.
Второе место занял один из лучших дебютантов УПЛ – 19-летний Назар Домчак («Карпаты»), а на третьей строчке оказался Алексей Паламарчук из черкасского ЛНЗ с 17 матчами без пропущенных голов – рекорд сезона 2025/26 в УПЛ.
Также в топ-5 вошли Евгений Волинец («Полесье») и Руслан Нещерет («Динамо»).
Лучший вратарь Чемпионата УПЛ в сезоне 2025/26. Топ-5 рейтинга:
|
|
Вратарь
|
Дата рождения
|
Клуб
|
1 место
|
2 место
|
3 место
|
Сумма очков
|
1
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
30.01.1999
|
Шахтер
|
10
|
5
|
—
|
40
|
2
|
Назар ДОМЧАК
|
06.04.2007
|
Карпаты
|
4
|
3
|
2
|
20
|
3
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
22.07.1991
|
ЛНЗ
|
2
|
2
|
3
|
13
|
4
|
Евгений ВОЛИНЕЦ
|
26.08.1993
|
Полесье
|
—
|
3
|
4
|
10
|
5
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
22.01.2002
|
Динамо
|
—
|
2
|
1
|
5
Ранее в УПЛ выбрали лучшего молодого игрока сезона 2025/26.
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