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  4. В УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2025/26
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 13:23 |
874
0

В УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2025/26

Награду получил Дмитрий Ризнык

12 июня 2026, 13:23 |
874
0
В УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2025/26
УПЛ. Дмитрий Ризнык
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Украинский вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык был официально признан лучшим голкипером Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

В сезоне 2025/26 Ризнык провел 24 матча в Чемпионате УПЛ, в которых 16 раз оставлял поле без пропущенных мячей. Также в его активе 16 матчей (7 сухих) в еврокубках, где «Шахтер» дошел до полуфинала Лиги Конференций.

Второе место занял один из лучших дебютантов УПЛ – 19-летний Назар Домчак («Карпаты»), а на третьей строчке оказался Алексей Паламарчук из черкасского ЛНЗ с 17 матчами без пропущенных голов – рекорд сезона 2025/26 в УПЛ.

Также в топ-5 вошли Евгений Волинец («Полесье») и Руслан Нещерет («Динамо»).

Лучший вратарь Чемпионата УПЛ в сезоне 2025/26. Топ-5 рейтинга:

Вратарь

Дата рождения

Клуб

1 место

2 место

3 место

Сумма очков

1

Дмитрий РИЗНЫК

30.01.1999

Шахтер

10

5

40

2

Назар ДОМЧАК

06.04.2007

Карпаты

4

3

2

20

3

Алексей ПАЛАМАРЧУК

22.07.1991

ЛНЗ

2

2

3

13

4

Евгений ВОЛИНЕЦ

26.08.1993

Полесье

3

4

10

5

Руслан НЕЩЕРЕТ

22.01.2002

Динамо

2

1

5

Ранее в УПЛ выбрали лучшего молодого игрока сезона 2025/26.

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Дмитрий Ризнык Назар Домчак Евгений Волынец Алексей Паламарчук Руслан Нещерет Шахтер Донецк Полесье Житомир Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Динамо Киев лучший вратарь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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