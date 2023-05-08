Дмитрий СЕЛЮК: «Проклятье Манчестер Сити снято шаманами»

Бывший агент Яя Туре Дмитрий Селюк, считает, что «Манчестер Сити» может выиграть Лигу чемпионов, потому что проклятье, которое навлек на клуб Туре после непродления контракта, было снято:

«Могу сказать, что проклятие снято шаманами. Думаю, «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ с Гвардиолой. Чтобы не случилось, они, очевидно, сделают это в ближайшие три года.

Хочу попросить прощения за это. Знаю, что Туре тоже чувствует эту горечь, потому что не желает «Ман Сити» ничего, кроме успеха».