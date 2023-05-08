Лига чемпионов08 мая 2023, 16:42 |
1577
4
Дмитрий СЕЛЮК: «Проклятье Манчестер Сити снято шаманами»
Теперь клуб может выиграть Лигу чемпионов
08 мая 2023, 16:42 |
1577
4
Бывший агент Яя Туре Дмитрий Селюк, считает, что «Манчестер Сити» может выиграть Лигу чемпионов, потому что проклятье, которое навлек на клуб Туре после непродления контракта, было снято:
«Могу сказать, что проклятие снято шаманами. Думаю, «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ с Гвардиолой. Чтобы не случилось, они, очевидно, сделают это в ближайшие три года.
Хочу попросить прощения за это. Знаю, что Туре тоже чувствует эту горечь, потому что не желает «Ман Сити» ничего, кроме успеха».
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Комментарии 4
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кашпировский херов
Если Селюк будет новым президентом и хазяином дынкнамка Киев,то команда,реально может за что то побороться где то...)
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Чушь какая то
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