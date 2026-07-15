Настало время перемен. Ванат достиг официального соглашения

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат сменил агентскую компанию по окончании сезона.

По информации ТаТоТаке, 24-летний форвард начал сотрудничество с бельгийским агентством Vision Foot. Его руководителем является Роже Хенруте, который с самого начала европейской карьеры представляет интересы Романа Яремчука. Не исключено, что именно рекомендация партнера по сборной Украины повлияла на выбор Ваната.

Одним из партнеров Хенруте является бывший футболист «Металлиста», «Арсенала» и «Ворсклы» Лаша Джакобия. Самым известным клиентом Vision Foot на данный момент считается полузащитник «Удинезе» Георги Чакветадзе, хотя футболистов уровня Ваната или Яремчука в агентстве немного.

Напомним, до лета 2026 года Ванат сотрудничал с компанией ProStar, которая сопровождала его трансфер из «Динамо» в «Жирону».