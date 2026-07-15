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Испания
15 июля 2026, 20:42 | Обновлено 15 июля 2026, 21:14
2737
0

Настало время перемен. Ванат достиг официального соглашения

Владислав сменил агентскую компанию

15 июля 2026, 20:42 | Обновлено 15 июля 2026, 21:14
2737
0
Настало время перемен. Ванат достиг официального соглашения
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат сменил агентскую компанию по окончании сезона.

По информации ТаТоТаке, 24-летний форвард начал сотрудничество с бельгийским агентством Vision Foot. Его руководителем является Роже Хенруте, который с самого начала европейской карьеры представляет интересы Романа Яремчука. Не исключено, что именно рекомендация партнера по сборной Украины повлияла на выбор Ваната.

Одним из партнеров Хенруте является бывший футболист «Металлиста», «Арсенала» и «Ворсклы» Лаша Джакобия. Самым известным клиентом Vision Foot на данный момент считается полузащитник «Удинезе» Георги Чакветадзе, хотя футболистов уровня Ваната или Яремчука в агентстве немного.

Напомним, до лета 2026 года Ванат сотрудничал с компанией ProStar, которая сопровождала его трансфер из «Динамо» в «Жирону».

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Владислав Ванат Вадим Шаблий футбольные агенты Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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