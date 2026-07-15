Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Клуб хочет оставить игрока в команде на следующий сезон
Каталонская «Жирона» решила оставить украинского нападающего Владислава Ваната в команде на следующий сезон, сообщил украинский журналист Виктор Вацко.
Как отмечает источник, на данный момент в клуб не поступало ни одного официального предложения по Ванату, более того, руководство каталонцев не верит, что этим летом найдется клуб, способный удовлетворить финансовые аппетиты каталонцев в отношении украинского бомбардира.
Ранее «Жирона» провела пресс-конференцию с участием руководства клуба по итогам провального сезона. Команда вылетела из Ла Лиги в Сегунду.
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