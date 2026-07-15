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  4. Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Испания
15 июля 2026, 08:54 |
10044
7

Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната

Клуб хочет оставить игрока в команде на следующий сезон

15 июля 2026, 08:54 |
10044
7 Comments
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Каталонская «Жирона» решила оставить украинского нападающего Владислава Ваната в команде на следующий сезон, сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

Как отмечает источник, на данный момент в клуб не поступало ни одного официального предложения по Ванату, более того, руководство каталонцев не верит, что этим летом найдется клуб, способный удовлетворить финансовые аппетиты каталонцев в отношении украинского бомбардира.

Ранее «Жирона» провела пресс-конференцию с участием руководства клуба по итогам провального сезона. Команда вылетела из Ла Лиги в Сегунду.

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Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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Сенсаційне рішення прийняв Олійченко на спорт юа і офіційно визнав себе геєм 😳
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+16
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Дайте олійченку пизди.
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+8
олійченко - кончений деградант з такими назвами до таких "новин".
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+6
так и до банкротства недалеко
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+1
Удачі Влад. Виведи в Прімеру знову команду
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+1
бестолковый динамавецц атправит бедную Жирону во вторую лигу! Скрыньте!
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-7
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