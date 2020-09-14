Дмитрий СЕЛЮК: «Бенито и Каргбо – игроки за борщ и даже без пампушек»

Менеджер Бенито и Каргбо – о дебюте подопечных в «Олимпике»

  • 14.09.2020 18:05
  • 3214 просмотров
  • 6 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Бенито и Каргбо – игроки за борщ и даже без пампушек»
© ФК Олимпик. Бенито

Менеджер новобранцев «Олимпика» Ибрагима Каргбо и Бенито – Дмитрий Селюк прокомментировал для Sport.ua дебют подопечных в матче с «Днепром-1».

Отметим, что Бенито, игравший с первых минут, записал на свой счет две голевые передачи, а Каргбо, выйдя на поле в концовке встречи, имел несколько моментов для взятия ворот.

– Принимая решение об аренде Бенито и Каргбо в «Олимпик», мы сошлись во мнении – Суркис, Луческу и я - что это правильный шаг. Это большое подспорье и «Олимпику». Там есть коллектив, что очень радует. Футболисты этим довольны. Там нет разделений, иностранец или украинец. Это тоже очень хорошо. Они будут показывать свою игру. Это очень профессиональные ребята. И уже видно, что Бенито сразу вписался в игру команды, отдав две голевые передачи. Каргбо вышел не в самом начале, но, учитывая, что «Олимпик» играет в одного нападающего, а Шахаб забил гол тому же «Шахтеру» в товарищеском матче и «Днепру» в официальном, то есть конкуренция. И это очень полезно. Мы видим потенциал Каргбо, что он за первые пять минут мог уже два гола забить. Другое дело – не забил. Но когда есть моменты, то он забьет. Хуже, если моментов нет, и игрок вообще потерялся.

Я уверен, что Бенито и Каргбо будут серьезными помощниками «Олимпику». Сто процентов, «Олимпик» не будет мальчиками для битья, как это было в прошлом году.

– Раскройте секрет: будут ли еще трансферы ваших игроков в чемпионат Украины в ближайшее время?
– Будут. Проблема не в моих игроках. Учитывая специфику моей деятельности, вы знаете, что у меня преимущественно футболисты-иностранцы. А сейчас опять Украина закрыта на въезд до 29 числа. Я готовлю визы и думаю, что парочка игроков еще придет. А может, и больше. Ситуация такова, что мы больше занимаемся документами, чем спортивными показателями.

Некоторым скептикам хочу сказать: Бенито и Каргбо показали, что с точки зрения «цена – качество» «Динамо» сделало правильные приобретения. Понятно, что Луческу не посадит Цыганкова на скамейку. Это игрок сборной Украины, «Динамо» и так далее. За него хотят большие деньги. А играть по 10 минут или ждать, пока Цыганков травмируется – нет смысла. Лучше Бенито будет получать игровую практику. Цыганков – дай Бог тоже будет хорошо играть и «Динамо» его продаст в хороший клуб за большие деньги. А здесь уже и Бенито будет готов. Зарплаты у этих игроков небольшие, здесь не нужны какие-то миллионы, это игроки за борщ и даже без пампушек.

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Александр Снитко, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.09.2020 19:22
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:25
    Других в днонаме и не бывает.
    Шо , гострох@ёк - выпрямилась последняя извилина ? А я ж тебе и рак обещаю...
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    DidOk
    online
      DidOk, 14.09.2020 18:30
    0
    Можу зварити борщ !
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:25
    -3
    Других в днонаме и не бывает.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 14.09.2020 18:19
    0
    значит и такого уровня у нас нет футболеров-ленивые и зажратые наши
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    babovoz
      babovoz, 14.09.2020 18:18
    0
    OKs100, 14.09.2020 18:17
    Да такие игроки как Бенито и Каргбо играют чуть ли не за еду - получают примерно по 30-40 тысяч долларов в месяц. За такие смешные деньги немногие футболисты даже соизволят мяча коснуться, а они отдают все силы на поле.
    шутник
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.09.2020 18:17
    +5
    Да такие игроки как Бенито и Каргбо играют чуть ли не за еду - получают примерно по 30-40 тысяч долларов в месяц. За такие смешные деньги немногие футболисты даже соизволят мяча коснуться, а они отдают все силы на поле.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.09.2020 18:17
    +5
    Да такие игроки как Бенито и Каргбо играют чуть ли не за еду - получают примерно по 30-40 тысяч долларов в месяц. За такие смешные деньги немногие футболисты даже соизволят мяча коснуться, а они отдают все силы на поле.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.09.2020 19:22
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:25
    Других в днонаме и не бывает.
    Шо , гострох@ёк - выпрямилась последняя извилина ? А я ж тебе и рак обещаю...
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.09.2020 18:30
    0
    Можу зварити борщ !
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 14.09.2020 18:19
    0
    значит и такого уровня у нас нет футболеров-ленивые и зажратые наши
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 14.09.2020 18:18
    0
    OKs100, 14.09.2020 18:17
    Да такие игроки как Бенито и Каргбо играют чуть ли не за еду - получают примерно по 30-40 тысяч долларов в месяц. За такие смешные деньги немногие футболисты даже соизволят мяча коснуться, а они отдают все силы на поле.
    шутник
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