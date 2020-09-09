Катерина Бондаренко – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 9 сентября, украинка Катерина Бондаренко (№349 WTA) стартует в одиночном разряде на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.
В первом круге украинка сразится против Данки Ковинич из Черногории (№92 WTA).
Встреча пройдет вторым запуском на корте №1 после матча Дои – Перес. Ориентировочное время начала матча 13:30 по Киеву.
Ранее девушки трижды играли между собой, украинка выиграла один матч.
В следующем раунде победительница матча сразится против Виктории Кужмовой (№85 WTA) или Алисон ван Эйтванк (№60 WTA).
Напомним, ранее Бондаренко проиграла матч парного разряда Катарине Завацкой, которая уже завершила выступления в одиночном разряде.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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