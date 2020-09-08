Стамбул. Завацкая в парном поединке справилась с Бондаренко

Две украинки сыграли друг против друга в рамках 1/8 финала парного разряда турнира в Стамбуле.
Катарина Завацкая в паре с Анной-Каролин Шмидловой противостояла Катерине Бондаренко и Шерон Фичмен.
В итоге в двух сетах выиграла пара с участием Завацкой.
Турнир в Стамбуле. 1/8 финала парного разряда
Катарина Завацкая/Анна-Каролина Шмидлова - Катерина Бондаренко/Шерон Фичмен - 6:3, 7:6.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.