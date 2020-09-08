Завацкая проиграла в первом круге турнира в Стамбуле

Украинка Катарина Завацкая (№108 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.
В первом круге 20-летняя украинка уступила Пауле Бадосе Хиберт из Испании (№94 WTA).
Стамбул. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Паула Бадоса Хиберт (Испания) – 1:6, 2:6
В следующем раунде испанка сразится против своей соотечественницы Сары Соррибес Тормо (№82 WTA).
Напомним, что на соревнованиях в Стамбуле также сыграет Катерина Бондаренко, ее матч первого круга состоится в среду.
Отметим, что Завацкая также заявлена в парном разряде. В первом матче она сыграет против Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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