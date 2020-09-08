Завацкая проиграла в первом круге турнира в Стамбуле

Украинка не сумела удачно стартовать на соревнованиях в Турции

  • 08.09.2020 16:05
  • 203 просмотра
  • 2 комментария
Завацкая проиграла в первом круге турнира в Стамбуле
© WTA. Катарина Завацкая

Украинка Катарина Завацкая (№108 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.
 
В первом круге 20-летняя украинка уступила Пауле Бадосе Хиберт из Испании (№94 WTA).
 
Стамбул. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Паула Бадоса Хиберт (Испания) – 1:6, 2:6
 
В следующем раунде испанка сразится против своей соотечественницы Сары Соррибес Тормо (№82 WTA).
 
Напомним, что на соревнованиях в Стамбуле также сыграет Катерина Бондаренко, ее матч первого круга состоится в среду.

Отметим, что Завацкая также заявлена в парном разряде. В первом матче она сыграет против Бондаренко.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 08.09.2020 16:30
    0
    vostok, 08.09.2020 16:26
    Ну, вот, снова проиграла. Что за наваждение такое.
    Случайно ...1:6, 2:6
    Ссылка
    vostok
      vostok, 08.09.2020 16:26
    0
    Ну, вот, снова проиграла. Что за наваждение такое.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 08.09.2020 16:30
    0
    vostok, 08.09.2020 16:26
    Ну, вот, снова проиграла. Что за наваждение такое.
    Случайно ...1:6, 2:6
    Ссылка
    vostok
      vostok, 08.09.2020 16:26
    0
    Ну, вот, снова проиграла. Что за наваждение такое.
    Ссылка
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