Стамбул. Стали известны соперницы Завацкой и Бондаренко в основной сетке

Украинские теннисистки узнали, с кем сыграют на старте основной сетки турнира WTA в турецком Стамбуле.

Катарина Завацкая (№108 WTA) в первом круге встретится с испанкой Паулой Бадосой (№94 WTA), а Катерина Бондаренко (№349 WTA) сыграет против Данки Ковинич (№92) из Черногории.

Кроме того, Бондаренко выступит и в парном разряде вместе с Шарон Фишман. Украинско-канадская пара, посеянная под четвертым номером, в первом круге сыграет с Ариной Родионовой и Хизер Уотсон (Австралия/Великобритания).

Напомним, ранее Завацкая проиграла дебютный матч в основе US Open.