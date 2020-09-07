Стамбул. Стали известны соперницы Завацкой и Бондаренко в основной сетке

Состоялась жеребьевка турнира WTA в Турции

  • 07.09.2020 13:18
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Стамбул. Стали известны соперницы Завацкой и Бондаренко в основной сетке
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки узнали, с кем сыграют на старте основной сетки  турнира WTA в турецком Стамбуле.

Катарина Завацкая (№108 WTA) в первом круге встретится с испанкой Паулой Бадосой (№94 WTA), а Катерина Бондаренко (№349 WTA) сыграет против Данки Ковинич (№92) из Черногории.

Кроме того, Бондаренко выступит и в парном разряде вместе с Шарон Фишман. Украинско-канадская пара, посеянная под четвертым номером, в первом круге сыграет с Ариной Родионовой и Хизер Уотсон (Австралия/Великобритания).

Напомним, ранее Завацкая проиграла дебютный матч в основе US Open.

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Источник — WTA

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