Завацкая проиграла дебютный матч в основе US Open

Соперница украинки была лучше

  • 01.09.2020 05:01
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Завацкая проиграла дебютный матч в основе US Open
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинка Катарина Завацкая (№108 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче первого круга 20-летняя теннисистка уступила 11-й сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана (№17 WTA).
 
US Open. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 0:6

Катарина подошла к матчу в хорошем настроении, это было видно по ее активным действиям во время розыгрышей. Но беда в том, что иногда в теннисе этот компонент не так важен. Рыбакина же с первого гейма на своей подаче начала бомбардировку противоположной части корта (как на фото ниже). С ростом 1,84 м ей это удавалось как нельзя лучше. Завацкая пыталась хоть как-то сопротивляться, но борьба за очки практически всегда была лишь во время ее подач.

И если в первой партии все ограничилось одним брейком, то вторая была проиграна под ноль. Тот факт, что у Катарина не было за матч ни одного брейкпойнта, говорит о многом. 

Как бы там ни было, а дебют в основной сетке Шлема состоялся, призовые будут получены. А в следующий раз жеребьевка может быть более благосклонной к Завацкой.
 
В следующем раунде Рыбакина сыграет против Шелби Роджерс из США (№95 WTA).

Ранее Ястремская добыла тяжелейшую победу в стартовом матче на US Open.

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Источник — Sport.ua

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