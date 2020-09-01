Ястремская добыла тяжелейшую победу в стартовом матче на US Open

Украинка в трех сетах одолела Астру Шарму из Австралии

  • 01.09.2020 04:28
  • 354 просмотра
  • 4 комментария
Ястремская добыла тяжелейшую победу в стартовом матче на US Open
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) с победы начала борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под 19-м номером, лишь на тай-брейке третьего сета одолела 24-летнюю Астру Шарму из Австралии (№126 WTA).

US Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(2)

К сожалению, в первом круге легкой прогулки у Даяны не получилось. В этом большая часть ее вины, но и австралийка вовсе не собиралась отдавать победу. Если в первом сете украинка более-менее уверенно чувствовала себя на корте, то дальше становилось все хуже.
 
Шарма перешла от более защитной игры в позицию атакующую. Возможно, она играла чуть менее агрессивно, чем украинка, но все равно это приносило свои плоды. Ястремская с течением времени заметно уставала и ошибалась, разница в классе теннисисток становилась все менее заметной. 
 
Второй и третий сеты дошли до тай-брейков и очень хорошо, что один из них украинке удалось выиграть. А ведь сегодня все могло сложиться намного хуже, хотя Даяна, как ни странно, имеет богатый опыт подобных затяжных противостояний с победным исходом. 

В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Мэдисон Бренгл (№84 WTA).

Ранее Марта Костюк деклассировала Дарью Касаткину, а Катерина Козлова справилась с Уитни Осигве.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 01.09.2020 04:56
    0
    Стала грати набагато гірше чим в 18 років і ротом співає також поганенько. В Цинциннаті мучилась , а тут продовження тих мук , але прогрес є - там з Осакою було 60 не вимушених, а тут 38 . Нам залишилося тільки надія, що Даяна схаменеться і покінче зі своїми дешевими понтами.
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 01.09.2020 04:43
    +2
    Тридцать восемь невынужденных, восемь двойных!...
    Качество игры - за уровнем первой сотни. Игра двух равных соперниц! Конечно, будем надеяться, что по ходу турнира Даяна будет прибавлять и заслуженно победит на US Open!
    Это юмор у меня такой.
    Нервное...
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 01.09.2020 04:37
    0
    Гра Даяни деградує.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.09.2020 04:31
    +1
    Відмучилась, добре що в плюс)) але теніс був мрак повний, Даяна дівчуль поза топ-100 повинна обігрувати без надзусиль
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 01.09.2020 04:43
    +2
    Тридцать восемь невынужденных, восемь двойных!...
    Качество игры - за уровнем первой сотни. Игра двух равных соперниц! Конечно, будем надеяться, что по ходу турнира Даяна будет прибавлять и заслуженно победит на US Open!
    Это юмор у меня такой.
    Нервное...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.09.2020 04:31
    +1
    Відмучилась, добре що в плюс)) але теніс був мрак повний, Даяна дівчуль поза топ-100 повинна обігрувати без надзусиль
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 01.09.2020 04:56
    0
    Стала грати набагато гірше чим в 18 років і ротом співає також поганенько. В Цинциннаті мучилась , а тут продовження тих мук , але прогрес є - там з Осакою було 60 не вимушених, а тут 38 . Нам залишилося тільки надія, що Даяна схаменеться і покінче зі своїми дешевими понтами.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 01.09.2020 04:37
    0
    Гра Даяни деградує.
    Ссылка
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