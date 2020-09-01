Ястремская добыла тяжелейшую победу в стартовом матче на US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) с победы начала борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под 19-м номером, лишь на тай-брейке третьего сета одолела 24-летнюю Астру Шарму из Австралии (№126 WTA).

US Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(2)

К сожалению, в первом круге легкой прогулки у Даяны не получилось. В этом большая часть ее вины, но и австралийка вовсе не собиралась отдавать победу. Если в первом сете украинка более-менее уверенно чувствовала себя на корте, то дальше становилось все хуже.



Шарма перешла от более защитной игры в позицию атакующую. Возможно, она играла чуть менее агрессивно, чем украинка, но все равно это приносило свои плоды. Ястремская с течением времени заметно уставала и ошибалась, разница в классе теннисисток становилась все менее заметной.



Второй и третий сеты дошли до тай-брейков и очень хорошо, что один из них украинке удалось выиграть. А ведь сегодня все могло сложиться намного хуже, хотя Даяна, как ни странно, имеет богатый опыт подобных затяжных противостояний с победным исходом.

В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Мэдисон Бренгл (№84 WTA).

Ранее Марта Костюк деклассировала Дарью Касаткину, а Катерина Козлова справилась с Уитни Осигве.