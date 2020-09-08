Теннисные мамы установили исторический рекорд на US Open

Впервые в истории турниров Большого Шлема сразу три мамы вышли в четвертьфинал турнира.

В 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сыграют Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова. Американка воспитывает дочку, представительницы Беларуси и Болгарии – сыновей.

Стоит отметить, что Уильямс-младшая и Пиронкова сразятся за место в полуфинале между собой, Азаренко померяется силами с бельгийкой Элизой Мертенс.

ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная четвертьфиналистка US Open Цветана Пиронкова