Теннисные мамы установили исторический рекорд на US Open

Впервые в истории турниров Большого Шлема сразу три мамы вышли в четвертьфинал турнира.
В 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сыграют Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова. Американка воспитывает дочку, представительницы Беларуси и Болгарии – сыновей.
Стоит отметить, что Уильямс-младшая и Пиронкова сразятся за место в полуфинале между собой, Азаренко померяется силами с бельгийкой Элизой Мертенс.
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная четвертьфиналистка US Open Цветана Пиронкова
Источник — US Open
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