ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная четвертьфиналистка US Open Цветана Пиронкова

Болгарка Цветана Пиронкова пишет новую страницу своей профессиональной карьеры. После трехлетнего перерыва, связанного с рождением и воспитанием сына, 32-летняя теннисистка триумфально вернулась в тур, впервые в профессиональной карьере дойдя до 1/4 финала US Open.



На своем пути Пиронкова уже победила Гарбинье Мугурусу, Донну Векич, Ализе Корне и Людмилу Самсонову. Следующая соперница – легендарная Серена Уильямс. Конечно же, болгарка в любом случае будет андердогом, но сражение двух мам на такой высокой стадии – настоящая фантастика.



Если Пиронкова на длительное время удержит нынешний уровень, у нее есть все шансы превзойти свое достижение в рейтинге WTA. До материнства Цветана максимально занимала 31-ю позицию в мировой классификации, выиграв один турнир WTA. Лучший результат на турнирах Большого Шлема был показан на Уимблдоне-2010 (полуфинал). Кроме этого было всего два четвертьфинала, хотя ее выступления в основе мейджоров начались еще в 2006 году.



Кроме спортивных успехов Пиронкова может еще и украсть ваше сердечко. При росте 180 см болгарка обладает фигурой богини и точно будет входить в топ-красавиц на всех турнирах, где будет принимать участие.