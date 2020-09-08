ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная четвертьфиналистка US Open Цветана Пиронкова

32-летняя болгарка триумфально вернулась на корт после трехлетнего перерыва

  • 08.09.2020 10:35
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная четвертьфиналистка US Open Цветана Пиронкова
© Инстаграм Цветаны Пиронковой

Болгарка Цветана Пиронкова пишет новую страницу своей профессиональной карьеры. После трехлетнего перерыва, связанного с рождением и воспитанием сына, 32-летняя теннисистка триумфально вернулась в тур, впервые в профессиональной карьере дойдя до 1/4 финала US Open.
 
На своем пути Пиронкова уже победила Гарбинье Мугурусу, Донну Векич, Ализе Корне и Людмилу Самсонову. Следующая соперница – легендарная Серена Уильямс. Конечно же, болгарка в любом случае будет андердогом, но сражение двух мам на такой высокой стадии – настоящая фантастика.
 
Если Пиронкова на длительное время удержит нынешний уровень, у нее есть все шансы превзойти свое достижение в рейтинге WTA. До материнства Цветана максимально занимала 31-ю позицию в мировой классификации, выиграв один турнир WTA. Лучший результат на турнирах Большого Шлема был показан на Уимблдоне-2010 (полуфинал). Кроме этого было всего два четвертьфинала, хотя ее выступления в основе мейджоров начались еще в 2006 году.
 
Кроме спортивных успехов Пиронкова может еще и украсть ваше сердечко. При росте 180 см болгарка обладает фигурой богини и точно будет входить в топ-красавиц на всех турнирах, где будет принимать участие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Into the second round of @usopen ! 🎾🎾🎾💙🤍 Outfit by @pironetic_ 😎

Публикация от Tsvetana Pironkova (@tpironkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lazy sunday...☀️✨💛 #August #sunday #chillax

Публикация от Tsvetana Pironkova (@tpironkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“After the rain comes flowers” #nature

Публикация от Tsvetana Pironkova (@tpironkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning! 🌈🍀🌸 #june #plovdiv

Публикация от Tsvetana Pironkova (@tpironkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real summer experience ☀️☀️☀️ #weekend #getaway

Публикация от Tsvetana Pironkova (@tpironkova)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Rainmaker
      Rainmaker, 08.09.2020 10:42
    0
    Яка гарна дiвчина!
    Ссылка
    Rainmaker
      Rainmaker, 08.09.2020 10:42
    0
    Яка гарна дiвчина!
    Ссылка
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